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【異動股】瀛晟科學復牌狂彈逾倍 停牌近11個月

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停牌近11個月的瀛晟科學(00209)今早復牌，狂彈1.1倍，見0.044元，現升一倍，成交額1200萬元。

集團已全面達成聯交所滿意的復牌指引，包括：完成適當獨立調查以解決前核數師及公司發現的審計事項、披露調查結果及採取適當補救行動；刊發所有尚未刊發的財務業績及處理任何審計修改；進行獨立內部監控審查，證明發行人已有適當內部監控及程序以遵守上市規則之規定；公布所有重大資料以供股東及其他投資者評估公司的狀況。

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