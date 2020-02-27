港股直擊 即巿股評

市場估計今年基建投資增速大幅回升，更有望達8至9%增長，基建水泥股逆市攀升。

基建三寶中鐵(00390)升2.3%；中國鐵建(01186)揚3.6%；中交建(01800)升1.8%。

水泥股海螺水泥(00914)漲3.2%；華潤水泥(01313)升2.3%；中國建材(03323)升2.6%；金隅(02009)升2.7%；西部水泥(02233)升2.3%。

內地傳媒報道，國家發改委基礎司組織召開系統視頻會議，部署加快推動重大交通項目開工復工各項工作，要求優先保障「十三五」規劃內服務國家重大戰略，以及提前實施「十四五」規劃等重大鐵路、公路、水運、機場項目開工復工，要做好用工、材料設備、土地、資金、用能等開工復工要素保障。

此外，1月召開的2020年全國交通運輸工作會議披露，今年交通運輸將完成鐵路投資8000億元(人民幣‧下同)，公路水路投資1.8萬億元，民航投資900億元。交通部近日要求積極促進交通有效投資，努力完成公路水路1.8萬億元年度目標任務，加快推動下達今年第二批投資計劃。

報道引述業內人士和機構預測，在「十三五」規劃收官、專項債規模擴大之下，穩增長政策將明顯發力，今年將會保持傳統基建項目和新型基建項目並行發力的態勢，從政府、市場兩方面推進，全年基建投資增速有望明顯回升，預計在8%至9%左右。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。