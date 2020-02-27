港股直擊 即巿股評

擔心新肺炎疫情擴散至全球，隔晚美股大幅波動，道指曾彈461點後倒插，收市竟倒跌123點，ADR也預計港股會跟美股偏軟。

美股連續兩日急跌後，隔晚開市走高，一度急彈461點，高見27542，但投資者對新冠肺炎疫情始終抱持戒心，加上奉行社會主義的桑德斯民望急漲，道指掉頭向下，尾段一度倒插190點，低見26890點；收市仍挫123點或0.46%，報26957點；標指跌0.38%，收3116點；道指與標指連續第5個交易日下滑，納指反覆微漲0.17%，收報8980點，終止「四連跌」。

迪士尼(DIS)行政總裁艾格(Bob Iger)即時離職，由樂園業務主管Bob Chapek接任，股價下滑3.77%，為表現最差的道指成分股；蘋果(AAPL)周三股價反彈1.59%；Netflix(NFLX)急漲超過5%；早前宣布與藥明生物(02269)達成新型肺炎研究合作的Vir Biotechnology(VIR)，收市爆升61%。

《華盛頓郵報》周二引述消息人士報道，美國總統特朗普「非常憤怒」，認為衞生官員的言論導致美股大跌，並要求助手們不要預測疫情影響，以免股市進一步下滑。

世衞總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的確診病例突然增加，令人深感憂慮，但病毒仍可得到控制，沒有構成大流行。

不過，新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國股市本周大跌，與桑德斯(Bernie Sanders)有望成為民主黨總統提名人的消息直接關連，大跌市並非單純反映新冠肺炎疫情擴散憂慮。

油價一度因為投資者平短倉而反彈，其後因為油組減產幅度未如預期，市場預期不足以抵消疫情導致需求轉弱的影響，故油價轉而回落。紐約期油跌穿49美元，最低報每桶48.30美元，為去年1月以來新低，收市稍為回順至48.73美元，跌2.3%；布蘭特期油挫2.8%，收報每桶53.43美元。

紐約4月期金收市跌6.9美元或0.4%，每盎斯報1643.10美元。期金周一因疫情憂慮而一度升至七年高位。3月期銀收市跌35.7美仙或2%，每盎斯報17.834美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報55.6元，無升跌；騰訊(00700)ADR收報397.84元，跌1.76元；阿里巴巴(09988)ADR收報203.34元，升0.34元；國壽(02628)ADR收報18.36元，下滑0.14元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報11.21元，跌0.15元；中石油(00857)ADR收報3.14元，跌0.02元；中石化(00386)ADR收報4.03元，跌0.02元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.65元，升0.55元；聯通(00762)ADR收報6.37元，升0.06元；中電信(00728)ADR收報3.01元，微升0.03元。

ADR港股比例指數報26668，較周三恒指收市跌28點或0.11%。

焦點股份

中國忠旺(01333)：向伊電洛陽出售忠旺鋁材料全部股權，作價46億元人民幣(約51億港元)。忠旺鋁材料從事電解鋁業務，預期將因出售事項錄得一次性收益約5000萬元人民幣；出售事項所得款項將用作一般營運資金。

思捷(00330)：截至去年底止，中期虧損3.31億元，上一年度同期虧損17.73億元；每股虧損18仙，不派中期息。

新世界(00017)及港鐵(00066)：新世界向港鐵以30億元，出售持有九龍灣德福廣場二期商場收益權及將軍澳PopCorn 2商場收益權。有關協議將於今年3月底或之前完成。

百威亞太(01876)：今早去年盈利跌6%，達至8.98億美元，計劃派末期息2.63美仙。

新地(00016)及銀娛(00027)今日分別公布中期業績及全年業績。