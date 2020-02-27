重要通告 港股直擊

百威亞太(01876)公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利8.98億元(美元．下同)，遜預期，按年下跌6.26%，每股基本盈利7.5分。派末期股息2.63分。

單計第四季，溢利為4500萬元，按年下跌23.73%。

若以正常化溢利計，去年度為9.94億元，按年下跌1.78%。上季則為3700萬元，按年減少63%。

百威亞太表示，去年總銷量減少3%，主要是由於南韓行業及競爭環境嚴峻，以及中國夜生活渠道於2019年下半年表現疲軟所致；每百升收入則增長4.9%，帶動收入增長1.8%，但計及滙率影響及範圍變動後按呈報基準計下跌2.9%。期內正常化除息稅折舊攤銷前盈利增長11%，盈利率擴大271個基點至32.4%。



公司指出，內地業務於今年1月首3周錄得強勁表現，但新型冠狀病毒疫情爆發後，持續衝擊公司業務，內地夜生活渠道幾乎停止活動，而餐廳的活動亦非常有限；來自零售渠道的需求大幅減少，電子商務渠道則屬例外，其需求大幅加速增長。公司估計，與2019年同期相比，今年首兩個月中國的收入將減少約2.85億元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利將減少約1.7億元，主要因疫情影響所致。然而，由於須視乎病毒的控制及客戶恢復正常運作的速度而定，故難以估算事件在未來數月的全面影響。公司對南韓整體經濟及行業復甦前景保持審慎態度。