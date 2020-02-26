重要通告 港股直擊

中國金融國際(00721)預料，截至去年底止，中期虧損不少於9000萬元，而2018年同期則錄得盈利1589.5萬元。

該公司認為，中期由盈轉虧，主要由於上市投資的公允價值計變動。