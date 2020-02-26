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【北水手影】淨入37億 續掃內銀 吸騰訊 舜宇

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港股今早大幅低開413點，報26479，創2月3日後新低，但已見全日低位，內地滬指早段倒升，加上《預算案》宣布多項救市政策，恒指跌幅大縮至117點，高見26776，午後大市沽壓持續，最終恒指收造26696，跌196點或0.73%，為三周收市低位。

北水淨流入37.47億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃內銀，建行(00939)有10.06億元淨入；工行(01398)有3.18億元淨入；農行(01288)有7566萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)有4.6億元淨入；舜宇(02382)有3.56億元淨入；中芯(00981)有1.03億元淨入。

相反，中興通訊(00763)有1.6億元淨走；小米(01810)有9541萬元淨走；美團(03690)有6756萬元淨走；微盟(02013)有110萬元淨走。

神華(01088)有945萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：中國建材(03323)有1.47億元淨入；融創(01918)有9203萬元淨入；比亞迪(01211)有219萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、中芯、騰訊、融創、工行、美團、舜宇、農行、小米及神華。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、融創、中興、比亞迪、微盟、中建材、舜宇、小米及建行。

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