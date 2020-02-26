港股直擊 即巿股評

全球感染新型肺炎人數持續增加，加上美股連續第二日急跌，港股上日反彈72點後，今日重拾弱勢，全日跌近兩百點收市。

受美股第二日大跌拖累，恒指大幅低開413點，報26479，雖創2月3日後最低，但已是今早低位所在，內地滬指早段倒升，加上《預算案》宣布多項救市政策，恒指跌幅大縮至117點，高見26776，午後大市沽壓持續，最終恒指收造26696，跌196點或0.73%，為三周收市低位。國指收造10501，跌78點或0.7%，大市成交1196億元。

整體大市上升比率40%，下跌比例60%。

即月期指跌174點或0.65%，報26580，低水116點，成交16.17萬張。

財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，表示預算案將重點放在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」，所以決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億元，當中包括向18歲以上永久居民派1萬元。

不過，全球感染新肺炎人數續攀升，其中南韓下午公布過去一日再多284人確診，1人死亡，累計增至1261人染病，12人不治。

道指期貨在下午五時後一度急跌逾400點，暫時低見26696點；標指及納指期貨亦分別有1%跌幅。

藍籌股普遍受壓，明日除淨的滙控(00005)跌0.8%，沽空成交活躍；友邦(01299)下滑0.2%；騰訊(00700)回吐0.5%；建行(00939)跌0.6%；平保(02318)跌0.6%；中移動(00941)跌2.2%；港交所(00388)中午公布去年多賺近1%，收跌0.8%。

焦點板塊

手機股：中金昨下調智能手機出貨量預測，手機股跑輸，瑞聲(02018)跌2.8%；舜宇(02382)也挫3.7%，為包尾藍籌；富智康(02038)下滑3.2%；信利(00732)挫4.3；丘鈦(01478)挫3.4%；比亞迪電子(00285)挫1.8%；另外，ASM太平洋(00522)料本季錄虧損，收挫3.2%。

內房股：內地多地推樓市放寬政策，以保證房地產市場的平穩發展，內房股大致造好。盈喜的奧園(03883)和金地商置(00535)分別升5.1%和8.4%；早前盈喜的融創(01918)也漲3%；世房(00813)升3%；時代中國(01233)升2.8%；合景(01813)升2.4%；龍光(03380)升2%。藍籌中海外(00688)升0.5%；碧桂園(02007)升1%，為升幅最大藍籌。

教育股：逆市落鑊，中教(00839)飆6.2%；希望教育(01765)升4.7%；新高教(02001)升4.4%；楓葉教育(01317)升2.1%；民生教育(01569)升3.2%。

焦點股份

五龍電動車(00729)：全日炒高12.2%，因各董事之職能及職責調任安排，即日起曹忠停任主席一職，惟仍留任執行董事，並委任盧永逸為公司主席，兼任非執行董事。

聯想集團(00992)：收挫5.2%。沽空機構Bucephalus Research在社交媒體Twitter發帖，指已完成針對聯想集團的狙擊報告，認為集團很可能造假，在新冠肺炎疫情爆發前的第三財季報告中，有令人非常擔憂的跡象。

鴻寶資源(01131)：收市大升48.3%，集團早前有三份融資協議已屆違約，昨日收市後公布，第三份融資協議貸方仍致力與集團合作以確保公司價值得以保留，並願意根據第三份融資協議的抵押文件探討允許暫緩還款的安排。

敏實(00425)：獲花旗升目標價至3.8%至30.3元，因打入福士MEB產業鏈，全日飆8.5%。