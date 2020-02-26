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財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，政府決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億元。

連同最近因應新型冠狀病毒疫情成立的300億元防疫抗疫基金，導致2019至20年度出現約378億元的赤字，相等於本地生產總值約1.3%；明年的財赤預計為1391億元，相等於本地生產總值4.8%。

不過，陳茂波指出，雖然赤字金額為歷來最高，但只要仔細檢視其組成，便會發現赤字中的超過1200億元與現金發放計劃及其他一次性紓緩措施有關，不會構成長遠財政承擔。

《預算案》最矚目的措施相信是包括向每位18歲或以上而持有香港永久性居民身份證人士派發1萬元，符合市場預期，涉及超過710億元開支。陳茂波認為，在經濟下行而財政儲備仍然充裕的時候，可以在公共開支方面加大力度，刺激經濟，與市民共渡時艱，目標是市民在暑假開始收到錢。

行政長官林鄭月娥表示，發放1萬元現金予成年香港永久居民是合理和有效，直接給市民「加油」，措施也可以刺激消費，為本地經濟注入一定的動力。政務司司長張建宗稱，相關措施回應社會各界的訴求，鼓勵及帶動本地消費的同時，協助市民渡過當前難關。

其他利民惠民措施包括寬減195萬名薪俸稅納稅人和超過14萬利得稅納稅人的2019至20年度稅項、寬免335萬個住宅及非住宅物業的2020至21年度差餉、豁免150萬商戶2020至21年度的商業登記費、為2121年中學文憑試(DSE)考生繳交考試費等。

另外，領取長者生活津貼、綜援標準金額、高齡津貼、傷殘津貼，以及領取鼓勵就業交通津貼人士會在來年「出雙糧」。政府亦會為合資格房委會公屋租戶和合資格房協租戶代繳一個月租金、向非住宅電力用戶戶口提供電費補貼、減免非住宅用戶的水費及排污費、向政府物業、土地及環保園租戶提供多6個月50%的租金或費用寬免，以及向約6000個建造業中小企承建商及註冊分包商提供補助金等。

而在來年的政府經常開支中，教育、醫療衞生和社福三個民生範疇的經常開支佔總經常性開支接近六成，涉及超過2800億元。其中《預算案》提到，已為兩個十年醫院發展計劃預留約5000億元，提供超過1.5萬張病床和超過90個手術室，應付至2036年的服務需求；亦會為醫院管理局和衞生署的防疫工作提供足夠財政支援。

同時，為協助包括受疫情影響的行業渡過難關，政府會在「中小企融資擔保計劃」下推出由政府作100%信貸擔保的特惠低息貸款，提供最多共200億元的信貸保證。

張建宗提到，特區政府對香港前景有信心，故此《預算案》仍投放資源，強化香港的醫療設施和人手，鞏固傳統優勢產業和發展新興產業，以擴闊香港經濟基礎，持續推動香港長遠發展，為下一代創造更多更好的發展機遇。