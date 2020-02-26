港股直擊 即巿股評

瑞銀與大摩齊發表報告，認為贛鋒(01772)估值不吸引，更將該股評級降至「減持」。

瑞銀認為，Tesla與寧德時代(300750.SZ)大升，加上估計氫氧化鋰供應緊張，帶挈贛鋒股價今年也炒上，但現水平估值貴，故將評級從「中性」削至「沽售」，目標價由19元升至23.9元。

大摩亦認同贛鋒股價迄今大升，因市場憧憬氫氧化鋰求過於供，惟股價已反映上述利好因素，故將評級由「中性」降至「減持」，目標價由17.9元升至22.9元。

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