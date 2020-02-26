即巿股評 港股直擊

隔晚美股早段反彈，但無幾耐已再掉頭向下，美股連續兩日仆直，以為港股跟住仆埋一份咁就錯喇，雖然今早港股又再裂口低開，但隨住A股強勢向上，港股跌幅大大收窄，連續兩日都低開高走，日線圖又再出多枝陽燭，你都吹佢唔漲。

恒指低開413點，報26479點為半日低位，創自2月3日以嚟新低，其後內地股市起動，更倒升拉動港股收窄跌幅。其後財爺波叔宣讀財政預算案，份畢直推出1200億元嘅逆周期措施，個市就一路收窄跌幅至117點，見過26776點半日高位。恒指中午報收26760點，跌132點；國指則跌39點，報收10540點。

由於武漢肺炎全球擴散，歐美投資者開始擔心到全球供應鏈問題，呢啲擔心又再喺電訊股及手設股度反映出嚟，半日瑞聲(02018)跌2.6%，係表現最差藍籌，舜宇(02382)半日都跌1.9%，而內地電訊股亦跌1.4%至2.2%不等。不過較早前有大行報告指，手機模組嘅供應鏈喺河北省以外地方，疫情對手機產業鏈打擊未必好嚴重。其實阿Man仍然睇好舜宇，尤其5G時代，手機鏡頭只會有增無減，舜宇作為Android手機鏡頭模組最大生產商，一定可以受惠，每次調整都係收集好機會。

不過最近強勢嘅5G概念股就個別發展，今期最強嘅中興通訊(00763)半日回吐2.1%，中國鐵塔(00788)到咗2元目標價後亦有回吐，半日跌0.5%，其實跌一格已經算好強。至於京信通信(02342)、中通服(00552)跟長飛光纖(06869)則逆市上升。

其他重磅科網股表現較為反覆，騰訊(00700)都算係咁，低開後曾一度倒升，中午微跌0.3%，暫時仲係死守400大關。至於阿Man呢期至愛嘅阿里巴巴(09988)則跌1.1%，唔少缸邊友都等緊撈貨，最理想梗係200元樓下上車，不過再重返200樓下機會唔大，想買貨長線投資，其實呢啲位都買得過。

財爺份畢直提到會推出試驗計劃，透過銀行提供上限1000萬元，年利率2.75至2.95厘10至20年的定息按揭貸款，又為樓市打氣助攻，地產股應聲向上。老實講，香港樓價真係好難似過往咁大幅下跌，只係今年地產股嘅租金收益大打折扣，一日疫情未消息，以及社會運動沒完沒了之下，地產股已難復當年勇。

至於講到直接全民派錢一萬大元，阿Man想講係呢一萬應該叫回水，須知庫房嘅錢係屬於大家嘅，而唔係政府嘅，派錢其實係回水，不過有得回當然好過無得回，問題係份畢直仲要立法會批。只不過市場一聲到派錢兩個字，衰咗一排嘅零售餐飲股乘機落鑊，只係反彈力麻麻，只有呢期最紅嘅香港電視(01137)半日炒高6%較為吸睛。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)