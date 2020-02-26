港股直擊 即巿股評

擔心全球新肺炎疫情愈演愈烈，美股連續兩日大跌，但內地滬指今早倒升，加上預算案宣布多項救市政策，令港股曾挫逾四百點後跌幅大幅收窄，中午僅跌過百點收市。

受美股第二日大跌拖累，恒指大幅低開413點報26479，雖創2月3日後最低，但已是今早低位所在，內地滬指倒升，加上預算案宣布多項救市政策，恒指跌幅大縮至117點，高見26776。最終恒指半日收造26760，跌132點或0.49%；國指跌39點或0.38%，造10540，中午大市成交有678.65億元。

財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，表示預算案將重點放在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」，所以決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億元，當中包括向18歲以上永久居民派1萬元

上證指數半日收報3022點，升9點或0.3%，深成指收報11739點，跌116點或0.98%。

藍籌股普遍受壓，滙控(00005)跌0.5%；友邦(01299)下滑0.2%；騰訊(00700)跌0.3%；建行(00939)跌0.6%；平保(02318)跌0.8%；中移動(00941)跌2.2%；港交所(00388)中午公布去年多賺近1%，半日跌0.5%；神華(01088)為升幅最大藍籌，中午升1.5%。

焦點板塊

手機股：中金昨降智能手機出貨量預測，手機股跑輸，瑞聲(02018)跌2.6%，為包尾藍籌；舜宇(02382)也跌2%；富智康(02038)下滑2.4%；信利(00732)下滑1.7%；丘鈦(01478)跌1.1%；但鴻騰(06088)升3%；比亞迪電子(00285)升0.3%。

地產股：預算案提出推出試驗計劃，透過銀行提供上限1000萬元，年利率2.75至2.95厘10至20年的定息按揭貸款，地產股逆市靠穩。新地(00016)升0.3%；新世界(00017)升0.6%；恒地(00012)升0.3%；長實(01113)升0.2%；嘉里(00683)升2%。

零售餐飲股：港府計劃向市民派發一萬元，零售餐飲股造好。莎莎(00178)微升0.6%；大家樂(00341)倒升1.4%；大快活(00052)走高0.2%；卓悅(00653)乾升0.8%；利福(01212)升0.1%；香港電視(01137)旗下HKTVmall，進軍多個港鐵車站，中午更炒高6%。

焦點股份

鴻寶資源(01131)：半日大升54.2%，集團早前有三份融資協議已屆違約，昨日收市後公布，第三份融資協議貸方仍致力與集團合作以確保公司價值得以保留，並願意根據第三份融資協議的抵押文件探討允許暫緩還款的安排。

聯想(00992)：中午挫5.2%。沽空機構Bucephalus Research在社交媒體Twitter發帖，指已完成針對聯想集團的狙擊報告，認為集團很可能造假，在新冠肺炎疫情爆發前的第三財季報告中，有令人非常擔憂的跡象。

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