港股直擊 即巿股評

傳政府向本港居民派一萬元，個別零售餐飲股止跌回升，莎莎(00178)今早曾插5%，現倒升1.9%，造1.62元，成交金額774萬元。

止跌回升亦有大家樂(00341)，現倒升1.4%；佐丹奴(00709)也回升0.5%；卓悅(00623)乾升1.7%；利福(01212)今早曾跌1.5%，現也失復失地，新造7.43元，無升跌。

市傳財政司長陳茂波，將於今早發表財政預算案中，會向18歲以上本港居民派發一萬元。

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