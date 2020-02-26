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花旗 中金升玖紙目標 料受惠撤關稅

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花旗 玖龍紙業(02689)

評級：買入

目標價：10.5元->12元(較前收市價8.93元有34.4%潛在升幅)

玖龍紙業中期盈利22.79億元人民幣，按年增長0.52%，中期息每股派10分人民幣。

花旗發表報告，認為中國豁免美國進口造紙原料的加徵關稅，可潛在抵銷新冠肺炎疫情帶來的負面影響。該行估計，豁免關稅金額約佔市場平均預期玖紙下半財年盈利預測約18%。

該行又指，玖紙產品平均售價持續高企，超出集團營運成本上升幅度，而庫存也有望以高售價消化。

另外，花旗提到玖紙將把資本開支幅2020年的55億元人民幣，分別降低至2021和2022年的40億元人民幣和35億元人民幣。並引述管理層指本財年派息比率不低於三成。

該行升玖紙2020至2022年盈測1%至2%，升目標14.3%至12元，維持「買入」評級。

中金公司亦發表報告，指玖紙上半財年業績超預期，主要受惠於毛利率改善，同時銷量成長強勁，並料下半財年業績有望按年顯著改善，主要受惠原料免稅和再生漿布局緩釋成本壓力。

該行料疫情對玖紙今年首季銷量形成一定衝擊，但上半年包裝紙供需趨緊，有望通過產品提價完全轉嫁原料端廢紙漲價幅度。

中金分別上調玖紙2020和2021年純利預測47.2%和31.2%，至49.11億元和46.23億元人民幣，升目標價45%至10.3元。

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