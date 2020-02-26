港股直擊 即巿股評

今日市場焦點絕對唔係我第21日home office，應該係11點就會開始宣讀嘅《財政預算案》，著眼點都係財爺會唔會派錢、派嘅話又會派幾多，重點係點樣派；會唔會派到2047呢？唔知；但另一個焦點嘅係今日港交所(00388)派業績。

依家9點31分，恒指剛剛開市，承昨晚美股再瀉900點之勢，今朝恒指再跌413點開市。(猶記得我有一位舊「燈神」同事嗎？佢噚日話比我哋知佢吼美股跌市入咗市...但願大家身邊都有位「明燈」可以指引，因為「燈神」真係有用)

望返個市，恒指裂口下挫，日線圖上SlowSTC(14,3)終於見到進入超賣範圍，而14RSI勢頭亦向下；不過，亦由於大市持續向下，將平均線同時拉低，至今日見20天線(27202點)跌穿100天線(27230點)，「死亡交叉」出現。

拉遠少少畫個大圖，由上年8月到依家，其實恒指形成咗條「中期上升通道」，初頭三次當大市落到「中期上升通道」底部時，同步SlowSTC(14,3)亦落到嚴重超賣水平，鐘擺出現即時將恒指抽升返；不過，對上一次(今年1月底)恒指則跌穿「中期上升通道」底部，惟幸SlowSTC(14,3)亦見鐘擺。

至於今次，恒指已經跌出咗「中期上升通道」，而SlowSTC(14,3)亦接近嚴重超賣水平。間中叉差腳跌咗出街，如果之後都可以重回路軌嘅話，咁都唔算係破壞咗整體嘅走勢嘅；惜萬一唔係叉差腳，而係直插無水花嘅話，咁成個大方向就要重新嚟過啦。

依家9點53分，恒指跌幅比今朝開市時收窄咗接近100點，再望望恒指牛熊街貨圖，首兩層牛證已全數收回，重貨區仍然處於26000至26099點，呢度有相當於950張期指；反觀熊證重貨區有過千張期指街貨坐鎮，而今日見熊證街貨最貼價層已經落到去27500至27599點，呢度有相當於751張期指。

雖然日線圖睇，恒指現水平已經跌穿「中期上升通道」以外，只盼SlowSTC(14,3)喺超賣位出現鐘擺拗返上去；但牛熊兩邊街貨始終都係相差甚遠，恒指現水平當然同牛證街貨較近啦。換言之即使距離反彈不遠，但都未能忽視牛證街貨嘅吸引力，都係等有明確轉勢訊號先再出擊吧。

噚日係我一位舊同事阿柱嘅34歲生日，身為兩女之父，呢位爸爸噚晚問我有無喺我呢隻稿度同佢講句「生日快樂」，講咗會後數就唔會走你嘅，阿柱，生日快樂！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家