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【異動股】中生製藥揚逾2% 藥物獲納新肺炎管理規範

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中國生物製藥(01177)旗下藥物，獲納入新型肺炎管理規範，股價逆市造好，最高見過11.44元，升2.5%，現造11.42元，仍升2.3%，為表現最佳藍籌，成交金額1億元。

集團公布，旗下藥品異甘草酸鎂注射液「天晴甘美」，被納入新冠病毒肺炎管理規範(第二版)，該藥品是其附屬正大天晴藥自主研發的1類新藥。

至於石藥(01093)現跌2.3%；微創醫療(00853)升5.1%；東陽光藥(01558)則漲0.5%。

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