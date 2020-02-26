即巿股評 港股直擊

由於南韓新冠肺炎確診個案急升（單日新増231宗病例，至833宗），港府周一晚上宣布，對南韓發出紅色旅遊警示，建議香港市民如非必要應避免前往；又由周二早上6時開始，禁止來自南韓或過去14日內曾到過南韓的非香港人入境。從南韓返港的香港居民，抵港時如果有新冠肺炎病徵或發燒，會被送院檢查和隔離；無徵狀者亦要接受醫學監察。至於無病徵但去過較多確診個案的大邱或慶尚北道，則須強制入住檢疫中心14天。

其實，伊朗及意大利兩國確診病例亦急增，分別成為中東及歐洲的疫情最嚴重國家。伊朗累計12人死於新冠肺炎，是中國以外最多死亡個案國家；意大利錄得多達200宗新增確診病例，累增至229宗，米蘭著名景點大教堂停止開放給遊客，北部更有部分市鎮暫時「封城」。

中國國家衞健委高級別專家組組長鍾南山日前表示，從目前數據來看，（最嚴重的）湖北省的疫情已開始有轉機。新冠肺炎疫情在中國已逐漸受控之際，卻突然在南韓、伊朗及意大利肆虐，導致周一亞洲（日本休市）和歐洲主要股市都顯著下跌。來到美國，道指、標普500指數、納指分別急挫3.55%、3.35%、3.71%，道指和標指都錄得2018年2月以來最大單日跌幅；以點數計，道指的1031.61點跌幅更位列歷來第三最差表現。

回到港股，周二恒指低開98點，早市在26667和26897點區間爭持，午後反覆造好，最高升至26914水平，收報26893，升72點或0.27%。

周一本欄提到：「由1月21日、武漢宣布封城前兩天起計，恒指以28492點的intraday高位裂口急挫…，跌至2月3日於26145點intraday低位才見底，再反覆回升至2月17日一度高見28055點並觸頂，收復先前跌幅達81.3%」。假將恒指走畢上述buy on rumor sell on fact之旅當作「疫市．1」，那麼，從2月17日的28055點見頂回落，就可視為「疫市．2」的開始。有所不同的是，前者是新冠肺炎在中港「就地」爆發引起，後者則由境外疫情突趨惡化所致。

有趣的是，在「疫市．1」期間的上月29及30日，恒指（及國指）成分股都100%下跌，兩個交易日之後就展開超級oversold反彈；至於「疫市．2」，恒指成分股上周五及前天亦連續兩日出現「9-1」跌市後，在隔晚外圍股市急跌聲中，昨天已有力反彈，恒指是否已經見底值得研究。

EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，周一跌至23%，但仍高於反映弱勢股沽壓的弱勢股指數3.4個百分點，截稿時未有update數字，但相信弱指即使繼續上升，也不會突破預示恒指短線有急跌風險的40%警戒水平。而恒指已連續兩日收低於1個標準差計算的TrendWatch上升通道底部，技術上已超賣。老徐原先準備在恒指跌至純綠色成交量密集區底27050點附近就「借力打力」買3月的價外call（見2月24日「搏拳實錄」），但怯於「外地」疫情風頭火勢而不敢出手，不過，現仍考慮追揸恒指長倉。

老徐