港股直擊 即巿股評

新型肺炎疫情在各地持續擴散，市場對全球經濟前景不確定性增加，投資者繼續恐慌性拋售。港股ADR預示今早恒指或低開逾五百點，市場聚焦今日公布的財政預算案會否有「派錢」動作。

美股連續兩日被大舉拋售，三大主要指數高開低走，連跌第四日。道指繼上日暴跌超過1000點後，仍未止跌，一度跌穿二萬七關，收報27081點，跌879點或3.15%，跌穿200天平均線；納指收報8965點，跌255點或2.77%；標普500指數收報3128點，跌97點或3%。道指及標普500指數四日累計跌幅，是2018年12月以來最大。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國經濟將能夠抵禦新型冠狀病毒全球傳播帶來的影響，到目前為止，疫情在美國已受控，預計聯儲局不會以減息去緩解疫情的經濟影響。

美國聯邦疾病控制與預防中心警告，美國人要為預防新型肺炎疫情傳播做好準備後，加劇市場對病毒傳播的憂慮，進一步擔心原油需求會下降。紐約及倫敦期油連續三日低收，紐約3月期油跌穿每桶50美元，收報49.9美元，跌幅3%。

國際金價連升五日持續創七年收市新高後，引發投資者獲利回吐，紐約4月期金收報每盎斯1650美元，跌幅1.6%。

萬事達卡警告新型冠狀病毒疫情將打擊跨境消費，電子商貿亦會受影響，萬事達卡股價急跌6.7%。

英國最大超級市場營運商Tesco退出中國市場，向華潤集團出售雙方合營公司兩成股權，套現2.75億英鎊，折合近28億港元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報54.25元，較本港收市低1.8元；騰訊(00700)ADR收報392.68元，低8.92元；國壽(02628)ADR收報18.07元，低0.51元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.25元，低0.31元；中石油(00857)ADR收報3.14元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.01元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.89元，低0.71元；聯通(00762)ADR收報6.36元，低0.11元；中電信(00728)ADR收報2.96元，低0.05元。

ADR港股比例指數報26343，較周二恒指收市低550點或2.1%。恒指昨日反彈72點報26893，短期支持仍是本月低位26145。

本港1月份整體出口貨值為2694億元，按年大跌22.7%，不但遠遜市場預期的跌3.7%，更是自2009年2月以來最大單月跌幅。

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，他早前已預告新一個財政年度的預算財政赤字，可能是歷來最高及維持一段時間。

焦點股份

鷹君(00041)：公布截至去年底止全年虧損3.38億元，2018年度同期盈利58.11億元；每股虧損0.48元，派末期息0.5元，以及特別股息0.5元，合共派息1元。

中國奧園(03883)：預期截至去年底止全年核心淨利潤按年增長逾五成。

金地商置(00535)：發盈喜，預料去年股東應佔溢利按年有最少65%的增幅。

江南布衣(03306)：公布去年中期股東應佔利潤4.3億元人民幣，按年增長12.87%，不派中期息。

港交所(00388):將於今日公布全年業績，各行對純利預測則介乎92億元至98億元間。高盛料港交所去年按年多賺2.5%。