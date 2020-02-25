即巿股評 港股直擊

在市場越久，你越會發現，好的機會幾乎都是顯而易見的。

這個“顯而易見”又并不是說，是很容易或者隨意所見。

而是說，通過經驗和學習市場規律，會有非常明顯的感覺。

這個時候，下決定回頭來看都是絕佳的。

有甚麽東西會阻礙投資者看到這些機會呢?

主要兩種原因，一是知識，二是心態；

知識可以補足，但心態卻是最難的。

我也經常能感覺到自己狀態的浮動。

修心為上，就是爲了讓自己穩定在一個比較好的狀態。

很多時候與會員交流，我更多充當的是一個安撫者的角色。

很多疑慮，焦慮，并不是因爲“不知”，而只是由於心態而已。

稍加提醒，其實是很有幫助的。

前期，我分析過阿里巴巴的基本面。

從下面的分析圖，可以發現190元附近是一個非常不錯的進場點。

如果見到這個價格，周期因素能夠配合，就是所謂“顯而易見”的機會

如果當看到這個分析時，又產生很多「妄念」，例如，「是不是看要跌，現在沽空，是不是不會漲了？甚麽時候會到」之類的問題。

我只會重複一遍，回到剛才的觀點上來，就是如果見到，并且其他因素配合，就買入。沒有見到，就是沒有。

把握確定的事情，不要煩惱不確定的事情，接觸憂慮，展開美好的投資之路吧！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。