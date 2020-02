即巿股評 港股直擊

過去一周,南韓冠狀病毒病例激增,一下子飆升到800多例,成為中國以外感染最嚴重的國家。與此同時,義大利亦受到武漢肺炎波及,確診數增至超過220例,是目前歐洲疫情最嚴重的國家,全球病例總數已超過80000例。面對這種情況,有經濟學家推演,一旦疫情繼續失控,全球經濟將損失一萬億美元。

無疑,一旦疫情全球蔓延, 對環球經濟將所帶來沉重的代價。不過,就如股神畢非德接受電視訪問時表示:I don't think it should affect what you do in stocks. But in terms of the human race, it's scary stuff.(我不認為它應該影響你在股市的操作。但對人類來說,這是可怕的東西)。

歐美股市擺出股災陣勢,港股無動於衷反而倒升,A股深圳創業板強勁,個別A股走勢依然強勁,如兆易創新(603986.SH)、宏達電子(300726.SZ)、歐菲光(002456.SZ)、大立科技(002214.SZ)、立訊精密(002475.SZ)等。參考獲資金垂青的A股類型,瑞聲(02018)、舜宇(02382)等製造業股應可繼續看好。反倒是日股較預期更弱,可能是憂慮東京奧運會受到較大影響,因此暫時只宜避一避風頭。

事實上,美股周一(24日)雖然勁跌,但不過是幾個百分點,其實根本不用大驚小怪。股市波幅擴闊,獲資金追捧的大型科技股、半導體股等變成相對「擁擠的交易」(Crowded trade),因此短線自然面對較大的調整壓力。不過,早前提及過的太陽能股其實在跌市中守得不錯,Enphase Energy(ENPH)、SolarEdge(SEDG)等跌幅相對算小,是今年ESG投資概念中值得留意的界別。另外,參考最新的13F持股申報變化,對沖基金在去年第四季度增加 Uber Technologies(UBER)的數量最多,也可以趁回調考慮吸納。

(筆者及相關人士持有立訊精密、舜宇、SolarEdge、Uber 的財務權益)

家族辦公室投資經理

徐立言(本欄每周逢一、三刊出)

[email protected]