即巿股評 港股直擊

過去一周，南韓冠狀病毒病例激增，一下子飆升到800多例，成為中國以外感染最嚴重的國家。與此同時，義大利亦受到武漢肺炎波及，確診數增至超過220例，是目前歐洲疫情最嚴重的國家，全球病例總數已超過80000例。面對這種情況，有經濟學家推演，一旦疫情繼續失控，全球經濟將損失一萬億美元。

無疑，一旦疫情全球蔓延， 對環球經濟將所帶來沉重的代價。不過，就如股神畢非德接受電視訪問時表示：I don't think it should affect what you do in stocks. But in terms of the human race, it's scary stuff.（我不認為它應該影響你在股市的操作。但對人類來說，這是可怕的東西）。

歐美股市擺出股災陣勢，港股無動於衷反而倒升，A股深圳創業板強勁，個別A股走勢依然強勁，如兆易創新(603986.SH)、宏達電子(300726.SZ)、歐菲光(002456.SZ)、大立科技(002214.SZ)、立訊精密(002475.SZ)等。參考獲資金垂青的A股類型，瑞聲(02018)、舜宇(02382)等製造業股應可繼續看好。反倒是日股較預期更弱，可能是憂慮東京奧運會受到較大影響，因此暫時只宜避一避風頭。

事實上，美股周一(24日)雖然勁跌，但不過是幾個百分點，其實根本不用大驚小怪。股市波幅擴闊，獲資金追捧的大型科技股、半導體股等變成相對「擁擠的交易」（Crowded trade），因此短線自然面對較大的調整壓力。不過，早前提及過的太陽能股其實在跌市中守得不錯，Enphase Energy（ENPH）、SolarEdge（SEDG）等跌幅相對算小，是今年ESG投資概念中值得留意的界別。另外，參考最新的13F持股申報變化，對沖基金在去年第四季度增加 Uber Technologies（UBER）的數量最多，也可以趁回調考慮吸納。

（筆者及相關人士持有立訊精密、舜宇、SolarEdge、Uber 的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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