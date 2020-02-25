即巿股評 港股直擊

大市回落至兩萬六水平，個別板塊保持「抗疫力」，逢回吐吸醫藥及新經濟股已成常識。

今年醫藥股Top Pick信達生物(01801)再創新高，跟足位買的朋友要長Hold。

今日重點睇醫療器械股，市場焦點一直放在生物科技股和線上醫療股，醫療器械板塊得到的關注不多，卻在默默起革命，主打人工關節的愛康醫療(01789)再創新高，今日收市飆14.5%；市值最大、主打骨科的威高(01066)亦創新高，收市升4.6%；微創醫療(00853)CB獲兌換後亦升5.4%；細股春立(01858)升6.8%。

此板塊較低調、市值細，不太多人留意卻相當好炒。半新股康德萊醫械(01501) 可作短打追落後之選。

康德萊醫械主打通波仔手術(冠狀動脈介入治療術)器械，2018年以銷售收入，是通波仔支援器械市場中，國產品牌第一位。本月中已發盈喜，料去年多賺逾55%。

股價走勢上，盈喜後衝上43元水平後回落，今日收報40.25元，吼40元以下吸，博業績前破頂，半成止蝕。

另外，醫療行業今日有一則小通告引起筆者些少好奇。仙股林達控股(01041)開市前公布，謝炳已辭任執行董事及董事會主席，自昨日起生效。最奇謝炳並未就其辭任提供理由，而林達控股表明就可能採取的下一步驟尋求法律意見。

謝炳，鼎鼎大名的泰國正大集團謝氏家族成員。他本人是藍籌中生製藥(01177)創辦人，現時是CEO，他和家人擁有中生製藥控股權。謝炳去年初才入主成林達控股最大單一股東，今次不提理下辭任相當怪，希望只是筆者多心。

陳鎮強

信報高級分析員

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