港股直擊 即巿股評

港股反覆回升，恒指低開98點，早段曾轉升過百點，但A股突然急瀉，令港股再度回落，最多曾挫153點，低見26667，再創2月5日以來新低，午後內地股市跌幅收窄，深成指更倒升，港股復倒升93點，見26914點全日高，收報26893，升72點或0.27%。

北水淨流入39.42億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水回流科技股，騰訊(00700)有14.92億元淨入；中芯(00981)有3.15億元淨入；中興通訊(00763)有1.59億元淨入；美團(03690)有1.24億元淨入；舜宇(02382)有3228萬元淨入；新東方在線(01797)有1625萬元淨入；小米(01810)有515萬元淨入。

相反，微盟(02013)有5795萬元淨走。

其他藍籌股方面，內銀續成北水吸納對象，建行(00939)有6.99億元淨入；工行(01398)有3.09億元淨入。

相反，神華(01088)有9940萬元淨走；明天公布業績的港交所(00388)有2.73億元淨走。

其他淨流入較高股份有：贛鋒鋰業(01772)有約1億元淨入；融創(01918)有6754萬元淨入；比亞迪(01211)有3197萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、中芯、舜宇、融創、小米、工行、港交所、美團及神華。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興、騰訊、中芯、小米、微盟、建行、美團、贛鋒鋰業、比亞迪及新東方在。