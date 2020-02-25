港股直擊 即巿股評

擔心新肺炎疫情擴散，環球股市上日爆股災，但美股道指期貨亞洲時段開始反彈，加上韓國及台灣股市回升，港股三日累插834點後，一度反彈近百點，收市受制兩萬七。

隔晚美股大跌過千點，累恒指今早低開98點，報26722，之後止跌回升，但A股突然急瀉，令港股再度回落，最多曾挫153點，低見26667，再創2月5日以來新低，午後內地股市跌幅收窄，深成指更倒升，亦令港股重拾升勢，最多升93點，高見26914，最終挨近全日高位收市。恒指收造26893，升72點或0.27%；國企指數收造10579，升11點或0.11%，大市成交1179.26億元。

整體大市下跌比率62%，上升比例38%。

即月期指升91點或0.34%，報26754，低水139點，成交20萬張。

道指期貨最新造28156，升115點或0.41%；標指及納指期貨分別升0.53和0.76%。

騰訊(00700)力撐大市造好，貢獻恒指89點升幅，全日彈2.9%；友邦(01299)微升0.1%；建行(00939)走高0.3%；舜宇(02382)為升幅最大藍籌，收市揚4.2%；但滙控(00005)跌0.8%；中海油(00883)降1.5%；聯通(00762)為表現最曳藍籌，收跌1.7%。

焦點板塊

金礦股：部分亞洲股市今早反彈，市場風險略降温，金價從逾七年高位回落，金礦股逆市下跌。山東黃金(01787)急吐6.5%；招金(01818)跌3.9%；紫金(02899)挫4.7%；中國黃金國際(02099)挫3.1%；SPDR金ETF(02840)跌1.8%；另外，金價下跌也拖累銀價受壓，中國白銀(00815)插5.8%。

內房股：人民幣回勇，離岸價曾回升至7.0131兌一美元，漲228點子，利好重資產類內房股。融創(01918)料上年盈利增長超過50%，收市揚3%；奧園(03883)升1.5%；龍湖(00960)及龍光(03380)各升1.3%；旭輝(00884)升1.1%。恒大(03333)走高0.5%；潤地(01109)升0.9%。

晶片股：南韓新型肺炎疫情擴大，市場擔心波及當地晶片廠，或利好內地晶片廠搶韓企訂單，中芯(00981)飆7.2%；華虹(01347)漲2.4%；康特隆科技(01912)升3.2%；品質國際(00243)乾漲3.1%；晶門(02878)也乾升2.2%；半導體設備股ASM(00522)升1.5%。

焦點股份

藥明生物(02269)：漲3.9%。摩通稱，藥明生物疫苗發展佳，料可接獲更多研究項目，維持「增持」評級，目標價從110元，升至140元。

微盟(02013)：SaaS業務遭員工破壞停運，股價大幅波動，曾插6.7%，低見5.53元，收市倒升4.2%，收6.18元，成交有7.7億元。

愛康醫療(01789)：全日爆升14.5%，廣發證券首次給予愛康醫療「買入」評級，目標價18.72元。

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