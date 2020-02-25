愛康醫療(01789)曾升9.7%，見17.24元創新高，現升8.1%，成交額1.48億元。
中資券商廣發證券首次給予愛康醫療「買入」評級，目標價18.72元，較昨日收市15.72元有19.1%潛在升幅。
集團上周以先舊後新方式配股，按每股15元配售5350萬股，集資淨額料約為7.84億元。
另外，集團早前盈喜，料截至去年底止，全年股東應佔溢利按年增長超過80%，2018年同期盈利1.45億元人民幣。
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