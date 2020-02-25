即巿股評 港股直擊

武漢肺炎疫情全球蔓延，歐美股市隔晚顯著下跌，道指喺一夜之間抹去今年以來所有升幅，更創下兩年以嚟最大單日跌幅，標指跟納指亦跟道指一樣跌逾3%。隔晚港股喺ADR及夜期都見下跌，不過港股之前已連跌三日唔見咗八百幾點，今日相對歐美股市隔晚表現尚算溫和，半日表現反覆，跌勢唔算好嚴重。

恒指低開98點後止跌回升，一度倒升76點，見過半日高位26897點，可指強咗幾日嘅A股亦頂唔順，上證指數更一度跌近3%，拖累港股回軟，一度跌153點，見半日低位26667點，為2月5日以嚟低位，其後A股跌幅收窄，港股亦收窄跌幅。中午恒指僅得21點，報收26799點；國指則跌29點，半日報收10539點。

疫情全球蔓延令市場擔心全球經濟表現，經濟放緩料對石油需求下降，三桶油今日全線向上，中石油(00857)半日最多跌1.7%，創自2004年以嚟新低，半日收市亦要跌1.2%，中海油(00883)跟中石化(00386)分別跌1.7%及1.2%。除咗石油股之外，內地電信股喺另一個表現較差嘅板塊，三隻內地電信股半日跌逾1%。

強勢股就係強勢股，反彈力亦強過其他股份，之前獲多間大行調高目標價嘅騰訊(00700)再度力撐大市，半日升2%報收398.2元，但仍受制400元，短期內表現料反覆。其他重磅科網股個別發展，阿里巴巴(09988)半日跌0.4%，美團(03690)則升0.7%。阿Man再長氣都係咁話，呢三隻重磅科網ATM，年內可以跑贏大市，趁回吐收集，應該都係有買貴，冇買錯。其他重磅藍籌股今日未見起色，表現仍然偏軟。

早兩日強勢落鑊，未有跟隨大市下跌嘅金礦股跟5G概念股今日見回吐，金價從七年高位回落，金礦股今日普遍調整。不過紐約期金價一日唔穿1625元，走勢都係向上，持有相關金礦股可以坐定定，暫時唔急住跳車。5G概念股個別見創新高後回軟。中興(00763)股價創新高後，半日倒跌3.3%。阿Man之前推介嘅中國鐵塔(00788)已順利達到首個目標，半日倒跌，即管睇下1.9元有幾大支持力度。其他5G概念股同告腳軟，不過都係急升下回吐，對於呢個板塊，阿Man後市仍有信心。

A股撐足咁多日，今日終於頂唔順腳軟，內地股市下跌，內地券商股梗係唔精神，整個板塊普遍跌1%或以上。內房股陸續有盈喜公布，不過人民幣腳軟兼市場未能睇透中國內地發產商劈價售樓有何益，暫時內房股個別發展。

唔少缸邊友都話指數再重返27000之下，但大部份強勢股唔回得多，想買平貨亦唔容易，始終北水掃貨積極，港股暫時亦應守住26500水平，想買貨建議分注入市，暫時未係大舉出擊大力掃貨之時。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)