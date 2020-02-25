港股直擊 即巿股評

擔心新肺炎疫情拖累全球經濟，昨日環球股市爆股災，但南韓台灣股市今早回穩，加上人民幣回升，令港股曾彈76點，不過A股急挫，最終累恒指中午仍轉跌收市。

隔晚美股大跌過千點，累恒指今早低開98點，報26722，之後一度收復失地，最多升76點，高見26897，但A股突然急瀉，令港股再度回落，最多曾挫153點，低見26667，臨近午市跌幅大幅收窄。最終恒指半日收造26799，跌21點或0.08%；國企指數中午收造10539，跌29點或0.28%，大市成交646.5億元。

A股上證半日收造2970，插2%；深成指也挫1.7%，收11567。

藍籌股大致受壓，滙控(00005)走低0.4%；友邦(01299)跌0.1%；建行(00939)走低0.2%；平保(02318)下滑0.6%；明日放榜的港交所(00388)跌0.2%；騰訊(00700)升2%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

金礦股：部分亞洲股市今早反彈，市場風險略降温，金價從逾七年高位回落，金礦股逆市下跌。山東黃金(01787)跌2.8%；招金(01818)跌1%；紫金(02899)挫3.4%；中國黃金國際(02099)挫4.3%；SPDR金ETF(02840)跌1%；另外，金價下跌也拖累銀價受壓，中國白銀(00815)挫3.5%。

5G股：昨獲大摩唱好的中興(00763)，今早再創新高後倒跌，曾高見36.7元，飆5%，之後升勢不保，中午倒跌3.3%；京信(02342)走低0.6%；摩比(00947)吐1.7%；中通服(00552)降1.6%；鐵塔(00788)下滑1.5%；昂納科技(00877)跌0.7%。

內地券商股：A股急挫，內券股亦無運行，信証(06030)及中信建投(06066)各跌2.1%；海通證券(06837)跌2%；華泰(06886)降0.9%；光大證券(06178)跌2.5%；廣發(01776)及申萬宏源(06806)各跌1.9%。

焦點股份

融創(01918)：中午升2.1%。集團料上年盈利增長超過50%，主要由於物業銷售交付的面積較上年度增加所致。融創中國2018年度盈利165.66億元人民幣。

藥明生物(02269)：半日漲3.5%。摩通稱，藥明生物疫苗發展佳，料可接獲更多研究項目，維持「增持」評級，目標價從110元，升至140元。

微盟(02013)：SaaS業務遭員工破壞停運，半日挫4.6%。