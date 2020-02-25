昨獲大摩唱好的中興(00763)，今早再創新高後倒跌，曾高見36.7元，飆5%，之後升勢不保，中午倒跌3.3%，造33.8元，成交金額9.17億元。
上日大摩發表報告，料中興30日內股價將跑出，目標睇36元，續予「增持」評級。
其他5G股也轉跌，京信(02342)走低0.6%；摩比(00947)曾吐逾3%；中通服(00552)降1.6%；鐵塔(00788)下滑1.5%；昂納科技(00877)跌0.7%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
昨獲大摩唱好的中興(00763)，今早再創新高後倒跌，曾高見36.7元，飆5%，之後升勢不保，中午倒跌3.3%，造33.8元，成交金額9.17億元。
上日大摩發表報告，料中興30日內股價將跑出，目標睇36元，續予「增持」評級。
其他5G股也轉跌，京信(02342)走低0.6%；摩比(00947)曾吐逾3%；中通服(00552)降1.6%；鐵塔(00788)下滑1.5%；昂納科技(00877)跌0.7%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|內地瑞德西韋臨床試驗結果4月27日公布
|上一篇：
|桂民海遭重囚10年 林榮基料出書惹禍