熱門：

今日 12:25 港股直擊 即巿股評

【異動股】昨獲大摩唱好 中興創新高後倒跌

放大圖片

昨獲大摩唱好的中興(00763)，今早再創新高後倒跌，曾高見36.7元，飆5%，之後升勢不保，中午倒跌3.3%，造33.8元，成交金額9.17億元。

上日大摩發表報告，料中興30日內股價將跑出，目標睇36元，續予「增持」評級。

其他5G股也轉跌，京信(02342)走低0.6%；摩比(00947)曾吐逾3%；中通服(00552)降1.6%；鐵塔(00788)下滑1.5%；昂納科技(00877)跌0.7%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads