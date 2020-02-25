港股直擊 即巿股評

神奇呢！喺第20日home office嘅時侯，明明噚日收市後戰友Jack同我講道期跌過700點；噚晚仲為咗道指跌過千點而出咗三個push notification；今朝未開市時，見到日經跌600至700點，仲諗緊噚日我老細同我講26500點一步到位之際，恒指開市報26722點，跌98點；我仲以為自已隻App啲data有錯，直到我開港交所(00388)個website去睇...好啦，我信啦。

咩事咁跌法？坊間講緊個原因係市場擔心新冠肺炎對全球嘅經濟有影響；我知唔係今日先有新冠肺炎出現，亦都唔係第一日大家出嚟講呢個話題，都係嗰句：個市要跌，所謂嘅理由同原因，就由得佢啦。只係今朝戰友Jack send message比我話：「美期升番200幾，金跌番」，嗯...

至於噚日吼位落場嘅恒指熊(51539)，以噚日計過嘅平均買入價為$$0.112計，依家9點57分，證價做緊$0.124，賺幅為10.7%；今朝最高做過$0.144，計一計即最高賺幅為28.6%。表現都算不過不失呀。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，牛證最貼價層26800至26899點，有相當於216張期指，但按恒指最低暫時做過26713點計，呢一層已經全數死亡，而事實上26700至26799點都不遠，故目前可以將26600至26699點視為最貼價牛證，呢度有相當於486張期指。重貨區就落到去26000至26099點，都有成910張期指，比較返近期牛證街貨計，算係咁架啦。

至於熊證方面，最貼價街貨仍然係27700至27799點，呢層亦都係重貨區，有相當於1320張期指。但同現價(10點4分報26796點)比相差成千點距離，就算今日有新熊證上市，收回價落到去27531點，但同現價都仲有接近800點差距，要殺呢層都真係有排。

依家10點8分，暫時見恒指好似企喺原位唔多郁，但如果用街貨分布嚟秤嘅話，的確再下行嘅機會係比上行嘅高，除非熊證有大量再貼價嘅新貨上市，將現時牛熊街貨中間差間收窄。恒指熊(52481)，收回價27531點，新增最貼價熊證中槓桿最高，一如以往吼恒指5分鐘圖見超買時落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家