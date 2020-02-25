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【異動股】玖紙曾升近4% 中績毛利率增

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玖龍紙業(02689)中期盈利微跌，但毛利率增，股價今早最高見過8.98元，升3.9%，現造8.92元，仍漲3.2%，成交金額5423萬元。

集團公布，截至去年12月底止的半年業績，盈利為22.79億元人民幣，按年增長0.5%，毛利率增加1.4個百分點至17.1%，因廢紙成本跌幅遠比產品售價大；銷量達850萬噸，按年增加約13.3%。

對手理文造紙(02314)現跌0.6%；維達(03331)降2.1%。

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