即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，開市水平已是全日高位，並以近低位收市，全日波幅292點。恒指收報26820點，跌487點或1.79%，成交金額1241.33億元。國指收報10568點，跌222點或2.06%；上證收報 3031.23點，跌8點或0.28%。三項指數都下跌，以港股表現較差。

恒指呈3連陰走勢，最低跌至26813點，創2月6日以來低位，並補回當天之上升裂口。恒指已失守多條主要平均線；MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。全日上升股份422隻，上升1313隻，整體市況偏弱。

中國商務部公布，1月非金融類直接投資(ODI)為575.7億元人民幣，按年下跌7.7%，折合為83.2億美元，按年跌9.5%。商務部代表預計，疫情對首季吸收外資影響較為明顯，例如人流及物流受阻，原材料供應不及時等，對外資企業生產經營帶來一定影響及困難，部分境外投資者觀望心態加劇。但相信影響屬於階段性及可控，中國吸收外資的競爭優勢並無改變。

日前公布擬以人民幣1.14億元現金收購無錫雅座在線科技股63.83%股權的微盟集團(02013)，剛再發出公告指旗下 SaaS 業務生產環境和數據遭到集团研發中心運維部一位核心運維員工人為破壞，導致當前暫時無法 向客戶提供 SaaS 产品。集團已報案，目前该员工已經被寶山區公安局進行刑事拘留。就集團所知，該員工乃因個人精神和生活原因做出了上述不當行為。隨著SaaS (Software as a service)等業務越來越流行，這類業務其實對專業人員 (例如客服、編程、數據管理、網絡管理等)的依賴甚高。雖然未知「個人精神和生活」具體為何物，但事件突顯了軟件和互聯網行業對專業人員及管理要員依賴的風險，投資者應多家留意，並時刻關注偏員關係是否和諧。

投資者憂慮新型冠狀病毒疫情在全球不斷擴散，資金流向避險資產，利好黃金相關資產和企業。投資者亦擔心疫情影響全球經濟發展，不利油價表現。美股三大指數下跌超過3%。今早亞太股市急跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為26773 (以黃金比率計算)，但當中是日中午左右出現異常波動。

個股

香港電訊-SS (06823)的主要業務為提供本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊、客戶器材銷售、外判服務、顧問服務及客戶聯絡中心等電訊及相關服務。香港電訊有限公司集團主要於香港經營，亦服務於內地及世界其他地方的客戶。

集團早前公布2019財年業績，總收益（未計流動通訊產品銷售）增加1%至 297.03 億元；EBITDA 總計上升2%至 128.17 億元；股份合訂單位持有人應佔溢利增加8%至 52.17 億元；每個股份合訂單位基本盈利為 68.91 分；經調整資金流增加3%至 53.29 億元；每個股份合訂單位的經調整資金流為 70.38 分；每個股份合訂單位的末期分派為 40.37 分，全年總分派為港幣 70.38 分。除淨日期為5月13日。

近日集團股價逆市靠穩，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報12.08元，市盈率17.53倍，周息率 5.826%。

岑智勇 獨立股評人