港股直擊 即巿股評

新型肺炎疫情快速在東北亞及歐洲擴散，中東的伊朗更錄得異常高的死亡率，疫情蔓延全球觸發投資者對經濟前景憂慮，引發市場恐慌。隔晚美股大跌後，今早指數期貨暫時見反彈，港股ADR則預示今早恒指或低開逾三百點。

周一美股道指收市急挫1031點或3.56%，報27960點，為去年10月中以來首次跌穿100天平均線；以點數計，為美股史上第三大單日跌幅；標指插3.35%，報3225點；11個板塊股價都下跌。納指曾挫4.3%，低位觸及9166點；收市仍插水3.7%，報9221點，跌至50天線。

美國總統特朗普表示，新型肺炎疫情在美國可控，又說以他看來，股市情況變得很好。

歐洲主要股市挫逾3%，為4年來最大跌幅，疫情重災區意大利股市暴跌超過5%。日本股市今日假後復市，最新急跌逾800點。

投資者避險情緒飆升，推動期金價格續創7年高位，美滙和日圓造好，美債孳息見4年新低。憂慮原油需求下降，油價連續兩日低收，跌幅近4%；紐約3月期油收報每桶51.43美元，跌1.95美元或3.65%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報55.34元，較本港收市低1.16元；騰訊(00700)ADR收報385.11元，低5.29元；國壽(02628)ADR收報18.47元，低0.33元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.6元，低0.14元；中石油(00857)ADR收報3.21元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.06元，低0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.78元，低0.67元；聯通(00762)ADR收報6.52元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.08元，無升跌。

ADR港股比例指數報26485，較周一恒指收市低335點或1.27%。恒指昨收報26820點，插487點或1.79%；連跌三日，累插834點或3%。短期支持參考2月3日低位26145點。

美股三大指數期貨今早反彈，道指期貨現報28123，升155點或0.55%；納指期貨升0.75%。

焦點股份

融創中國(01918)：發盈喜，預期去年度盈利增長超過50%。

東陽光藥(01558)：發盈喜，預期2019年度公司權益股東應佔溢利將按年錄得不低於120%的增長。

金斯瑞(01548)：預料截至去年底止，全年虧損約1.14億至1.44億元(美元．下同)，2018年度則錄得盈利約2121.6萬元。

彩客化學(01986)：發盈喜，預料截至去年底止全年股東應佔淨溢利約5.03億元人民幣，按年增長約1.25倍。

ASM太平洋(00522)、鷹君(00041)及江南布衣(03306)今日將公布業績；港交所(00388)則在明日(周三)公布業績。