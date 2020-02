即巿股評 港股直擊 國際財經

就在中國新型冠狀病毒肺炎累積確診個案突破7萬宗後,據國家衞健委公布,截至周日(23日),全國新增確診病例連續5日不足1000宗,並低於每天治癒數字。衞健委高級別專家組組長鍾南山表示,從目前數據來看,重災區湖北省的疫情已開始有轉機。不過,中國以外,尤其是日本、南韓、伊朗及意大利等國家,新冠肺炎確診個案卻驟然激增,消息令華爾街和港股都受衝擊。

美國聯儲局上周三發布1月29日至30日的議息紀錄提到,新冠肺炎疫情擴散對經濟造成潛在不確定性,為投資者情緒帶來負面影響,導致風險資產價格溫和下跌。然而,局方編寫甚至公布該議息紀錄時,疫情還沒有明顯蔓延至中東及歐洲,美股主要指數卻在議息紀錄公布翌日全線回落,道指率先跌穿10天線,到了上周五,標普500指數、納指分別再跌1.05%、1.79%,10天線終失守。

美股三大指數技術走勢漸弱,南韓、意大利等地個別城市疫情仍未見「好轉」下,預期華爾街短線繼續調整。值得留意的是,議息紀錄申明,聯儲局相信現今貨幣政策依然恰當,又說為求達到最大就業與價格穩定這兩個政策目標,需要經常保持低利率,不論採取哪種貨幣策略及工具(achieving the Committee's dual-mandate goals of maximum employment and price stability would require low policy rates frequently, regardless of monetary policy strategy and tools chosen.)。據此估計,美股若出現較為深度的調整,例如明確失守50天線,局方屆時將不會「袖手旁觀」。更何況在世衞及全球多個國家醫學人才合作下,相信不久就能有效遏制新冠肺炎疫情肆虐。

回看港股,周一恒指裂口低開203點,隨即反覆探底,尾市曾挫至26813點,收報26820點,瀉487點(1.79%)。主板成交額錄得1241億元,是2月8日以來最多。

恒指由2月3日低位26145點彈升,直到2月17日在28055點見頂,已收復自1月20日29174點起計跌幅的63%,輕微超越61.8%黃金比率,技術上應充分反映了新冠肺炎的負面效應。

附【圖】所見,港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)較恒指稍遲才觸底(2月11日報28.4%),但直到昨天耗時兩星期僅反彈至34.3%,且未走出30%至40%支持區,即「雜音」較少的平滑中線市寬尚屬超賣,也就是疫情對市底的技術破壞,迄今仍待「修復」。

平滑中線市寬一旦轉向,往後走勢通常都會維持以周計,估計與恒指呈「牛背馳」的平滑中線市寬,可「幫助」已跌穿EJFQ以1個標準差計算上升通道的恒指,在過去半年累積大型成交量密集區26500點至26800點找到支持。

信報投資研究部

