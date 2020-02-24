今日 20:41
重要通告
港股直擊
國浩集團(00053)公布，截至去年12月底止，中期盈利10.76億元，按年增長9.5倍，每股盈利3.31元；派中期息1元。
期內，營業額98.28億元，按年升9.04%。
預算案先落閘 難滿足所有人
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