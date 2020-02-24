即巿股評 港股直擊

中港股市表現兩極化，深成指下午曾創逾四年新高，5G相關及半導體繼續大面積上升；這邊廂港股始終屬外向型新興市場體系，美股指數期貨大插、韓股大跌下，今日跌幅已算輕微。另外，人幣貶值拉低中資股每股盈利，滙控(00005)業績勁遜預期，本地地產股一彈即散；北水力頂多日的內銀股亦面對撥備大增壓力，此上因素均令港股大幅落後深成指。

內地疫情其實正降溫，廣州市民復恢出外消費，不過全國疫情死亡率升至3.2%，防疫絕不可掉以輕心，赤道附近的印尼至今仍然零病例，故主觀願望是5月中開始本港氣溫轉熱，疫情有望真正消退。

至於博反彈要提早，必以有題材的強勢股先行，物管股勝在輕資產且近無負債，有利龍頭併購執平貨。若畏高，可留意之前熱炒的二線物管，現在趁跌可收集。藍光嘉寶服務(02606)上市四個月已獲4個分析員覆蓋，近期已發盈喜，今年預測PE只有14.6倍，估值明顯較行業平均吸引，其母藍光發展(600466.SH)去年銷售金額首破千億，藍光嘉寶現價可買，中線再博破頂。

銀城生活服務(01922)去年11月以2.18元招股價上市，超額認購380倍，本身只屬小型物業服務公司，要依賴第三方業務發展，故一直跟不上一二線物管股，直至上周三急升兩成一，走勢吸引，之後高見1.97元回落整固，今日挫近7%報1.76元，1.7元以下可買，宜中短線上望2.1元。

另外留意易居企業(02048)，剛獲納入「港股通」範圍，今日收市7.53元，升4.4%，此股市值達百億，主要在內地從事一手房代理服務、房地產數據及諮詢服務以及房地產經紀網絡服務，股東包括多家一線內房股。不過去年下半年股價走勢令人失望，公司不斷回購，假設下半年無盈利，預測市盈率約16倍，市場則有7個分析員覆蓋，平均目標價12.12元，打八折亦有9.7元，較現價有兩成九升幅，且看能否扭轉弱勢。

羅崇博 (杜比)