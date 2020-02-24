港股直擊 即巿股評

市場憂新型肺炎疫情全球擴散，恒指低開203點，報27105已屬全日高，穿100天線(約27216)，開市後跌穿兩萬七關，午後最多跌495點，低見26813，創2月5日以來最低，收報26820點，插487點或1.79%。

北水淨流入16.65億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀續成北水吸納對象，建行(00939)有11.11億元淨入；工行(01398)有3.83億元淨入；中行(03988)有2.97億元淨入；農行(01288)有1.02億元淨入。

北水續撤出重磅科技股，騰訊(00700)有2850萬元淨走；美團(03690)有9413萬元淨走；小米(01810)有2.84億元淨走；新東方在線(01797)有1.13億元淨走。

相反，北水吸5G股，中興通訊(00763)有3.48億元淨入；鐵塔(00788)有1.63億元淨入。另外，中芯(00981)有2865萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有6859萬元淨走；神華(01088)有5346萬元淨走；比亞迪(01211)有1756萬元淨走。

另外，贛鋒鋰業(01772)有1.3億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、小米、中芯、美團、工行、融創、中行、神華及農行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興、騰訊、小米、中芯、贛鋒鋰業、美團、比亞迪、新東方在線、鐵塔及融創。