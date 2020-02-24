重要通告 港股直擊

百奧家庭互動(02100)公布，周三將於港澳台地區推出手遊《食物語》，而來自新發區域的預先註冊遊戲用戶數量已超過100萬。

該公司指出，《食物語》去年9月首次面向中國的遊戲用戶推出，是一款主要為女性用戶設計，以中國傳統菜餚為特色的促進本地文化的手遊。該遊戲在上線當天名列蘋果App Store「免費榜」首位，同時被廣東省遊戲產業協會評為「2019年最佳國產遊戲」。

百奧認為，在新發區域推出《食物語》將繼續提升集團品牌，並鞏固公司在泛娛樂行業中的市場地位。