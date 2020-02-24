港股直擊 即巿股評

擔心新型肺炎疫情擴散，尤其南韓單日確疹人數再多逾兩百宗，震散全球股市，港股連跌三日，累插834點或3%，補回2月初上升裂口，更失守兩萬七收市。

受南韓及意大利疫情突擴大影響，恒指大幅低開203點，報27105，開市已質穿100天線(現處27216)，更是全日高位所在，跌穿兩萬七關後，港股愈跌愈急，午後跌穿今早低位，最多跌495點，低見26813，創2月5日以來最低外，也全數回補2月5至6日上升裂口(26926至27029點)，最終恒指收報26820點，插487點或1.79%；國指收造10568，插222點或2.06%，大市成交額1241.33億。

整體大市上升比率76%，下跌比例24%。

即月期指瀉537點或1.97%，報26663，低水158點，成交19.93萬張。

南韓下午公布，新增70宗感染新型冠狀病毒確診病例，計及早上已確診的161宗，單日共新增231宗，累計病例增至833宗。

亞洲股市受壓，韓股三連跌，今日再插3.9%；台股也連跌三日，今日挫1.3%；澳洲股市亦挫逾2%，澳洲普通股指數收報7065點，挫165點或2.28%。日本今日假期，金融市場休市。

另外，意大利股市亦急挫，一度大跌4.4%，現仍瀉4%，英國富時及德國DAX則分別大跌3.2%和3.8%。

道指期貨最新造28235，大跌745點或2.6%；標指及納指期貨分別插2.7%和3.4%。

藍籌股大致受壓，友邦(01299)跌2.2%；建行(00939)走低1.9%；騰訊(00700)降2.6%；平保(02318)遭大和降目標價3.5%至82元，維持「跑輸大市」評級，收跌2.6%；港交所(00388)跌2.5%；意大利最大銀行裕信(UniCredit)，確定行政總裁米斯捷(Jean Pierre Mustier)，不會跳槽至滙控(00005)出任行政總裁，滙控微跌0.3%；中電(00002)中午公布去年盈利跌65.6%，收市微降0.2%；電能(00006)及長建(01038)分別升1.7%和0.2%，為升幅最大首兩位恒指成分股。

焦點板塊

金礦股：避險升温下，金價進一步攀升，午後曾高見1686.31美元，升2.6%，創逾七年最高，金礦股受追捧。山東黃金(01787)飆6.5%；招金礦業(01818)升3%；中國黃金(02099)炒高8.5%；靈寶黃金(03330)升3.8%；SPDR金ETF(02840)漲2.3%。

5G股：工信部召開會議指要加快推進5G發展，刺激5G股造好，大摩料中興(00763)30日內股價將大幅飆升，推動中興股價創上市新高，曾見35.6元，勁飆11.3%，收市仍大升9.2%，其A股(000063.SZ)則漲停；京信(02342)升1.3%；摩比(00947)升8.5%；中通服(00552)升4.7%；鐵塔(00788)揚6.5%，更是升幅最大國指成分股。另外，中芯(00981)也升1.8%。

航空股：憂慮疫情影響航空業，航空股捱沽，國航(00753)插5.7%；南航(01055)跌3.3%；東航(00670)走低2.5%；傳國泰(00293)總運力降約40%，收市跌1.1%；首都機場(00694)跌1.5%；中航租賃(02588)跌3.3%。

石油股：市場擔心新肺炎疫情打擊全球經濟，油價今早一度挫逾3%，拖累石油相關股下挫。與油價敏感度最高的中海油(00883)跌3.6%；中石油(00857)挫4.7%，為包尾藍籌；中石化(00386)則跌2.1%；中海油服(02883)挫5%；宏華(00196)跌2.3%；海隆(01623)跌1.4%；安東(03337)跌1.3%。

體育用品股：高盛降安踏(02020)、李寧(02331)及寶勝(03813)目標價，全日挫5.3%、3.9%和2.8%；滔搏(06110)獲高盛維持目標價，股價仍跌2.9%；特步(01368)挫4.1%。

焦點股份

港股通新貴：個別表現活躍，中手游(00302)升2.4%；心動(02400)升1.9%；維達國際(03331)升2.1%；較冷門的「港股通」新貴維亞生物(01873)飆6.6%。

通達(00698)：天風證券發表報告，預計有18隻股份可能會調出港股通名單，當中包括通達，全日插11.8%。

培力控股(01498)：中午公布獲委託生產新冠病毒肺炎中藥，午後一度大升76.5%，高見1.5元，收市仍飆34%，成交金額3075萬元。