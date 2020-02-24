即巿股評 港股直擊

武漢肺炎疫情全球擴散，意大利確診數字亦超百宗，北部疫區封城抗疫；南韓一城市大規模爆發，南韓將警級別調高至最高，當地股市今早急挫3%，美國道指期貨喺新加坡黑期時段跌逾400點，亞太區股市全線下挫。

港股裂口低開203點，報27105點已屬半日高位，連最後一條移動平均線100日線(27216點)亦失守，一度跌482點，見半日低位26826點，創2月5日以嚟新低，並補回2月6日上升裂口。半日恒指報收26903點，跌404點；國指則收報10600點，跌190點。再睇睇A股半日只係跌0.3%，上證指數仍然穩守3000點之上，真係羡慕人哋唔準沽空，甚至限制沽貨，港股就無咁嘅福氣喇！

重磅藍籌股全線下跌，騰訊(00700)今日又失南非頂同馬化頂，睇款有機落去考驗50日線387.6元，而380元會有較強支持。ATM齊齊捱沽，騰訊穿400元，阿里巴巴(09988)亦失守210元，而美團(03690)則險守100元大關。不過長線嚟講，阿Man對ATM仍充滿信心，騰訊若見390樓下可吸納，而阿里巴巴就有買貴，冇買錯，基本上幾時都買得，美團100元唔知守唔守倒，跌穿100元冇有怕照入貨。

上星期講過就算賭場重開唔代表有生意，濠賭股今日跟住個市齊齊過堂，龍頭銀娛(00027)跌3.6%，藍籌之中跑第尾。其他重磅股無一倖免，暫時港股下一較大支持位喺26500點。

避險情緒持續升溫，金價今日亞洲時段繼續上揚，一度高見1679.7美元，創逾七年新高。金礦股受捧，阿Man至愛嘅招金(01818)半日升3.3%，山東黃金(01787)更升逾6%。反而黃金ETF升幅跟唔足，半日SPDR黃金ETF(02840)僅升1.6%。

手機設備股憂類供應鏈中斷全線下滑，不過其實唔算跌得甘，始終市場相信今年民用5G落地後，將會引發換手機潮，即使第一季相關股份出廠數字唔多好睇，但其後將會慢慢追上並收復失地。而內地工信部加快推進5G發展，5G概念股逆市做好，中興(00763)曾創上市後新高，股價高見34.9元，升幅接近一成，半日報收34.75元，仍錄得8.6%升幅接近高位。其餘5G概念股全線向上，而阿Man上兩個星期叫人留意可追落後嘅中國鐵塔(00788)，亦突破向上，料可向住2元目標推進。

老實講個市見底未真係無水晶球答你唔倒，武漢肺炎疫情全球擴散，對全球經濟有幾大影響，暫時都計唔倒數，嚟緊呢個星期本地跟外地均有唔少重要經濟數據公布，或者可以從數據中推測。暫時都係保守啲好，即使對新濟股有信心，想買貨都要分幾注，穿咗27000唔係好事，至少可以肯定係早一輪嘅反彈已告一段落。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)