港股直擊 即巿股評

擔心新型肺炎疫情擴散，拖累全球經濟，亞洲股市普遍下跌，港股上周連跌兩日後，今早沽壓未止，中午再插逾四百點，更回補2月5至6日上升裂口(26726至27029點)。

受南韓及意大利疫情突擴大影響，恒指大幅低開203點，報27105，開市已質穿100天線(27029)，更是今早高位所在，跌穿兩萬七關後，沽盤持續增加，累港股最多跌482點，低見26826，隨後跌幅略收窄，最終恒指半日收報26903點，插404點或1.48%；國指收造10600，跌190點或1.77%，大市成交額增至700.7億。

南韓公布，新增161宗新型冠狀病毒確診病例，令累計宗數增加至763宗。死亡個案亦新增1宗，是當地第7宗死亡個案。

藍籌股大致受壓，友邦(01299)跌2%；建行(00939)走低0.9%；騰訊(00700)降2.2%；平保(02318)跌2.1%；港交所(00388)跌2.4%；銀娛(00027)跌3.6%；為包尾藍籌；意大利最大銀行裕信(UniCredit)，確定行政總裁米斯捷(Jean Pierre Mustier)，不會跳槽至滙控(00005)出任行政總裁，滙控無升跌；資金避險，公用股電能(00006)及長建(01038)半日分別升0.8%和0.4%，為升幅最大首兩位恒指成分股。

焦點板塊

金礦股：避險升温下，金價今早進一步攀升，曾高見1679.7美元，升2.2%，創逾七年最高，金礦股受追捧。山東黃金(01787)飆6.5%；招金礦業(01818)升3.3%；中國黃金(02099)炒高9.4%；靈寶黃金(03330)升2.3%；SPDR金ETF(02840)漲1.6%。

5G股：工信部召開加快推進5G發展，刺激5G股造好，中興(00763)曾創上市後新高，曾見34.9元，勁飆9.1%，半日仍大升8.6%，其A股(000063.SZ)則升停；京信(02342)升1.6%；摩比(00947)升3.8%；中通服(00552)升2.7%；鐵塔(00788)揚3.8%，更是升幅最大國指成分股。

航空股：憂慮疫情影響航空業，航空股捱沽，國航(00753)插6.1%；南航(01055)及東航(00670)各挫4.4%；國泰(00293)下滑1.7%；首都機場(00694)跌1.7%；中航租賃(02588)跌2.3%。

石油股：市場擔心新肺炎疫情打擊全球經濟，油價今早一度挫逾3%，拖累石油相關股下挫。與油價敏感度最高的中海油(00883)及中石油(00857)股價曾齊挫4.4%，現跌幅縮至3.5%及3.6%；中石化(00386)則跌1.7%；中海油服(02883)挫4.8%；宏華(00196)跌2.3%。

焦點股份

港股通新貴：個別表現活躍，中手游(00302)升1.5%；心動(02400)升1.4%；維達國際(03331)升2.9%；較冷門的「港股通」新貴維亞生物(01873)飆7.3%。

東岳(00189)：拆東岳有機硅A股上市獲批，中午升3.7%。