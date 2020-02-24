港股直擊 即巿股評

新型冠狀病毒疫情全球擴散，南韓把警級別調升至最高，當地股市今早瀉逾3%，美國道指期貨亞洲時段最新插412點或1.42%。

恒指低開203點，報27105點已屬暫時高，即失100天線(約27216點)，開市後跌幅持續擴大，曾挫482點，見26826點，創2月5日以來新低，補回2月6日上升裂口。截至上午約11時07分，恒指報26847點，跌461點或1.7%，大市成交額561.03億元。

國企指數報10569點，跌221點或2%。

A股個別發展，滬指跌0.7%；深成指升0.01%。

藍籌股方面，中石油(00857)曾挫4.4%，見3.23元，創超過15年新低，現挫3.5%；中海油(00883)挫3.9%；中石化(00386)跌1.9%。

內地提前實施天然氣淡季價格政策，美資行Bernstein認為中石油將遭受最大的損失，假設政策從2月22日開始生效，預計中國石油的收入將減少70億元人民幣左右。

其他燃氣股方面，中國燃氣(00384)挫2.5%；昆侖能源(00135)挫3.8%；新奧能源(02688)跌2%。

國際油價方面，紐油最新挫2.66%，報51.96元美元/桶。

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