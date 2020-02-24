長城汽車(02333)料去年盈利僅跌14%，股價逆市向好，最高見過6.24元，升5.4%，現造6.09元，仍漲2.9%，成交金額1.53億元。
集團公布，按中國企業會計準則，截至去年底止全年股東應佔淨利潤44.93億元人民幣，按年下跌13.73%。每股基本盈利49.22分。
至於廣汽(02238)也升2.2%；但吉利(00175)降2.4%；東風(00489)下滑1.6%；比亞迪(01211)插6.7%。
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