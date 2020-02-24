港股直擊 即巿股評

今個星期都會繼續home office，已經係第19日啦，不過同前個星期一一樣，稍後會返公司一趟，本身目的諗住簽單，誰不知老細早兩日打電話同我講話星期一想返公司傾啲嘢，我無乜所謂，有兩樣嘢做，感覺仲好似抵咗添。

依家9點4分，恒指只係做緊U盤，仲未正式開市，但戰友Jack一早就whatsapp我話道期跌300幾點，而今朝睇電視亦見到澳洲嗰邊跌緊百幾點，怕且今日港股都係下行居多。

搞埋今朝send咗過嚟嘅稿之後，依家9點32分，又係我家老爺最愛嘅彭晴時間，恒指亦都正式開市，開市報27105點，個樣好似想補返2月6日嘅上升裂口(27029至26926點)咁，而今日恒指裂口下挫，一跳就跳咗落去所有平均線以下水平；當然最緊要跳埋落條保歷加通道中軸，變相由保歷加上升通道落至保歷加下降通道。至於日線圖上其他技術指標只係處於中軸水平上落，無甚特別。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，原來呢一跳跳死咗兩層街貨，咁就梗係牛證最貼價嗰兩層27200至27299點，同埋27100至27199點啦，呢兩層夾埋有734張期指，又變相依家27000至27099點呢度先至係最貼價嘅牛證街貨層，有相當於731張期指。而重貨區就喺26800至26899點，呢度有相當於835張期指。

想要過千張？有，不過喺熊證區嗰邊，第一層已經係重貨區，有相當於1052張期指，而呢層就係喺27700至27799點，同現價(9點41分，噢，27000點都無埋)都真係差得遠架。

恒指熊(51539)，收回價27731點，同現價有逾700點差距，但已經係市場上最貼價嘅熊證，所以都擁有全場最高嘅槓桿，一如以往吼恒指5分鐘圖見超買時落場，最終都食牛證重貨區。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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