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復星國際(00656)昨日下午召開投資者與分析師電話會議。復星國際董事長郭廣昌携新任聯席董事長汪群斌，聯席首席執行官(CEO)陳啓宇、徐曉亮，首席財務官(CFO)龔平、首席人力資源官(CHO)潘東輝等亮相電話會。

郭廣昌表示，他和汪群斌都不存在退居二線的問題，而是互為A、B角。「聯席CEO的崗位也是如此：這次你主力，我就做替補；下次我主力，你就做替補。」這就確保每一個崗位都隨時處於一種能踢球的戰時狀態。」

他指出，復星核心管理層保持穩定，分工調整是進一步提升公司决策和管理水平。

汪群斌表示，復星現在的戰略重心是深度的產業運營。要實現這一定位，公司需要聚焦核心戰略。是次變陣背景是為實現成為一家科創驅動的家庭消費產業集團的目標。作為聯席董事長，汪群斌未來將協助郭廣昌加强公司的頂層設計、戰略制制、團隊發展，更好地推動復星全球業務穩定發展。

作為新任公司聯席CEO的陳啓宇表示，未來圍繞深度的產業運營，公司要營銷驅動，創新研發驅動，再以BD和投資手段進行完善和補充，最後通過高效能的供應鏈和智能中台的支撑，實現業務的强勢推進。

徐曉亮表示，新崗位加大了管理的深度和寬度，聯席CEO同樣按照CEO標準來要求，對A、B角工作都要有全景的深入了解，才能更好地協同和相互補位。