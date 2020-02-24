即巿股評 港股直擊

中國國家衞健委上周四公布，截至20日凌晨零時，新型冠狀病毒肺炎（新型肺炎）確診病例，除湖北以外地區，連續16日下跌；疫情最嚴重的湖北省也連續第三日下跌，較對上一日的接近1700宗大幅降至349宗，更是湖北過去22日以來，首次新增確診病例少於1000宗。衞健委上周五（22日）數字顯示，全國新增397確診病例，是連續3日少於1000宗。

世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，來自中國的數據持續顯示新型肺炎新確診個案減少，他說「我們很受這個趨勢鼓舞，但現在不是掉以輕心的時候。」世衞正等待兩項新型肺炎藥物臨床測試結果，預料需時三星期。

不過，新型肺炎疫情在中國以外的國家有擴大現象，譚德塞21日在瑞士日內瓦亦指情況令人非常憂慮。他說，疫情目前仍處於可以控制階段，但「機會窗口」正在縮窄，並呼籲各國快速採取行動阻止疫情蔓延。

無論如何，新型肺炎「發源地」中國的疫情似逐漸受控總算是好事，而疫情對港股的衝擊也早已告一段落。以恒指為例，於1月21日、武漢宣布封城前兩天起計，恒指以28492點的intraday高位裂口急挫，翌日曇花一現反彈後，直跌至2月3日於26145點intraday低位才見底，再反覆回升至2月17日一度高見28055點並觸頂，收復先前跌幅達81.3%（1910點相對2347點）。

上周一本欄已根據EJFQ系統指標分析並估計「恒指由超級oversold觸發的大反彈浪即使尚未結束也已接近尾聲」，老徐當日亦平掉所持的期指長倉，獲利逾1700點（見2月19日「搏拳實錄」），仍保留即月27200點short call，有303點期權金的賬面利潤。

恒指上周五收報27308，跌300點或1.09%，輕微失守20天線（27337點）：全周則錄得507點或1.82%跌幅。現可確定，相關大反彈浪已經結束，換言之，也可以說恒指受新型肺炎這突發消息的影響已充分反映，展望後市便應返回技術分析。

首先，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五雖然跌了3.6個百分點之多，至26.9%水平，但仍顯著高過反映弱勢股沽壓的弱勢股指數達13個百分點，即是說，大市仍遠未至於由沽壓主導，遑論恒指有短線急跌風險（弱指顯著升穿40%水平）。更值得注意的是，上周三本欄講到：EJFQ恒指3個月圖表顯示，約27050至27430點的成交量密集區呈純綠色，屬於「買方」打造出來的重要防線，老徐準備，恒指若跌至接近純綠色成交量密集區底便short put。

這個純綠色成交量密集區現已移到約27050至27250點，但即月期權周四便結算，老徐準備假如恒指跌至純綠色成交量密集區底附近，便利用上述27200點short call的303點期權金賬面利潤，「借力打力」買3月份價外call。

老徐