港股直擊 即巿股評

新型肺炎疫情正在全球擴散，南韓股市今早急跌，本周市場續關注疫情及美滙升勢，恒指料在27000點至100天線約27200點附近尋找支持。

上周五美股繼上一個交易日後持續下跌，新型冠狀病毒疫擴大正衝擊美國公司， 投資者找尋避險項目，令到美國30年期債券價格急升。數據顯示，製造業和商業活動，在今個月突然放緩，加重投資者的憂慮。道指跌穿29000點，收報28992點，跌227點或0.8%；納指失守9700點，收報9576點，跌174點或1.8%；標普500指數守在3300點以上，收報3337點，跌35點或1.1%。

美國2月Markit綜合採購經理指數(PMI) 初值是49.6，低於50的盛衰分界線，是自2013年10月以來的低位；而美國2月服務業(PMI)初值報49.4，低於市場預期，是2016年以來首次低於50的盛衰分界線。至於製造業採購經理指數(PMI) 初值是50.8，低於市場預期的51.5，是自去年8月以來最低。

黃金價格也攀升至7年高位，連升第四日。紐約4月期金上日收報每安士1648.8美元，大升28.3美元或1.75%；持續創出七年來的收市新高。總結上星期，累3.9%，是自去年6月21日以來升幅最大的一周。高盛最新報告預料金價短期將升至每安士1850美元，主要由於估計新型肺炎疫情到第二季仍未能受控，如果人民銀行透過「放水」挽救受疫情影響下的經濟，金價有望進一步上升。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報56.78元，較本港收市高0.13元；騰訊(00700)ADR收報400.8元，低0.2元；國壽(02628)ADR收報19.22元，低0.06元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.12元，低0.06元；中石油(00857)ADR收報3.38元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.2元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.19元，高0.09元；聯通(00762)ADR收報6.67元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.17元，無升跌。

ADR港股比例指數報27322，較上周五恒指收市高14點。恒指上周五收報27308點，跌300點或1.1%。恒指短期支持參考100天線約27220點附近水平。

恒生指數公司上周五晚公布季檢結果，恒指成份股沒有改動，恒指中國企業指數加入舜宇光學(02382)和海螺創業(00586)，剔除中國中車(01766)和人保(01339)，有關變動將於3月9日生效。

焦點股份

中國平安(02318):公布1月旗下4家子公司保費收入合共1427.56億元人民幣，按年下跌8.81%。

金沙中國(01928):公布去年股東應佔利潤20.33億元美元，按年增長8.43%。

長城汽車(02333)：公布去年底年度業績快報，淨利潤44.93億元人民幣，按年跌13.73%。

阿里健康(00241)：公布，公司醫藥自營保健產品及服務的銷售業務快速增長，因此向阿里巴巴(09988)新加坡採購的保健產品需求增加，決定調升供貨及採購框架協議費用，由2000萬元人民幣上調至不超過3500萬元人民幣。

遠大醫藥(00512)發正面盈利預告，預期截至去年底止年度，應佔綜合淨利潤按年將錄得不低於50%的增長。

中電(00002)今日公布業績；港交所(00388)則於周中放榜。