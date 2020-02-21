擔心新肺炎疫情擴散，隔晚美股下挫，港股全日插300點，成交達1002.5億元。
北水由入轉走，全日淨走3982萬元，上日淨入11.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
建行(00939)續是今日北水最多淨入個股，全日有10.73億元淨買；其次為工行(01398)，全日有3.88億元淨買；但太保(02601)卻有2182萬元淨走。
5G股中興(00763)亦有8561萬元淨買；微盟(02013)則有7621萬元淨入；金山軟件(03888)則有7077萬淨流入；贛鋒鋰業(01772)有2722萬元淨入。
不過，騰訊(00700)全日錄9.01億元淨沽，為今日最多淨沽個股；中芯(00981)亦有2.89億元淨走；小米(01810)則有2.61億元淨沽；舜宇(02382)及美團(03690)分別有3603萬和2131萬元淨沽。
另外，融創(01918)全日有1.65億元淨沽；華潤啤酒(00291)亦錄9234萬元淨賣。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、融創、中芯、美團、小米、工行、太保、舜宇及潤啤。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、融創、中芯、金軟、小米、中興、舜宇、微盟、贛鋒及美團。