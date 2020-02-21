港股直擊 即巿股評

美國聯儲局官員對進一步減息潑冷水，加上新冠肺炎疫情在日韓擴散，拖累隔晚美股向下。港股今日亦受壓，恒指創超過一周低位，失守廿天線，跑輸內地股市。

恒指低開158點，早段跌幅曾縮至124點，見27484點全日高，之後沽壓復增，跌穿20天線(約27342)，曾插344點，見27264點，創2月10日以來新低，於100天線(約27209點)上方見支持，中午跌200點。恒指午後尾段復挫逾300點，收報27308點，跌300點或1.1%。大市今日下跌股份比例65%，上升股份比例35%。

總結全周，恒指吐506點或1.8%。

國企指數報10790點，跌123點或1.1%；全周跌72點或0.7%。

大市成交額1002.51億元。

即月期指收市跌220點或0.8%，報27200，低水109點。

A股反覆造好，滬指升0.31%；深成指升1.05%。

美國道指期貨最新跌91點，報29079。

藍籌股方面，平保(02318)業績遜預期，股價跌0.7%；滙控(00005)反覆跌0.3%，本周連跌5日累挫半成；潤地(01109)上月銷售跌逾三成，股價跌1.3%；中海外(00688)跌2.3%，全周累跌5.4%為表現最差藍籌；港交所(00388)跌1.4%；建行(00939)跌1.4%；大摩降領展(00823)評級至「減持」，股價創逾一年低，收市跌1.9%。相反，恒安(01044)升0.6%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國科技股向下，本港同業亦跑輸，騰訊(00700)跌2.2%，拖低大市；阿里(09988)跌1.4%；阿里健康(00241)吐2.7%；美圖(01357)吐3.2%。硬件股方面，聯想集團(00992)吐4.3%。花旗料集團股價仍將受壓，但相信多數負面因素已經得到消化，維持「買入」評級，目標價微調至7元；舜宇(02382)跌1.6%；小米(01810)跌1.4%；中芯(00981)吐3.3%；華虹半導體(01347)跌2.9%。

濠賭股：大摩和高盛日前分別下調今年賭收預測，分別料全年跌16%和17%，加上賭場重開後冷清。板塊跑輸，金沙(01928)業績前受壓，收市挫3.4%；銀娛(00027)挫2.4%；新濠(00200)挫3.9%；美高梅(02282)跌3%；永利(01128)跌1.6%；澳博(00880)跌1.4%。

汽車股：商務部昨日稱，正研究政策措施，進一步穩定汽車消費，A股汽車板塊急漲，一汽夏利(000927.SZ)漲停；東風汽車(600006.SH)飆9.22%。本港汽車股普遍造好，廣汽(02238)升1.8%；東風集團(00489)升1.5%；華晨(01114)升1.8%。昨日急升的比亞迪(01211)跌0.4%；長汽(02333)跌0.5%。另外，吉利(00175)無起跌，全周累漲4.3%。

金礦股：金價突破1620美元關，創逾七年高位，金礦股逆市向好，招金(01818)升3.3%；山東黃金(01787)升2.9%；紫金(02899)升1.3%；SPDR金ETF(02840)升2.2%；價值黃金(03081)升1.8%。金價持續上揚，隔晚最高見過1623.73美元，創2013年2月中以來高位。

內需股：今日表現兩極，奶粉股續見炒作，早前盈喜的澳優(01717)再飆10.3%；中國飛鶴(06186)再創新高，收市升2.2%。另外，康師傅(00322)升1.2%；雨潤(01068)升2.5%。相反，潤啤(00291)挫4%；中糧肉食(01610)跌3.9%；維他奶(00345)跌3.4%；青島啤(00168)跌2.6%。體育用品股亦受壓，安踏(02020)跌1.7%；李寧(02331)跌1.3%。

焦點股份

愛康醫療(01789)：股價挫6.6%，成交額11.82億元。集團以先舊後新方式配售5350萬股，每股15元，集資淨額料約7.84億元。配售價較昨日收市折讓7.86%。

泰凌醫藥(01011)：彈升9.5%。集團附屬蘇州第壹製藥的一款用於治療雙相感情障礙的複方藥物「舒思」，近日經中國國家食品藥品監督管理局批准通過一致性評價。

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