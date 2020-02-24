即巿股評 港股直擊

讀者劉先生問:「本人問半新股：0.52元買入新石文化(01740)， 24.2元買入百威亞太(01876)，問前景，多謝指教！」(周五分別收報0.385元及24.6元)

林嘉麒 宏匯資產管理董事及投資策略總監

「新石文化從事電影及電視劇製作，公司受疫情影響停工，今年製作受阻下股價短期內應該「冇乜運行」。加上新石文化上市時估值相對高昂，如果買入了便唯有長揸，現股價止蝕已太遲，未來部署還看疫情發展。百威亞太是啤酒股，產品與日常生活相關，情況會較新石文化略佳。不過，百威主打高端市場，向餐廳酒吧供貨是其內地利潤率較高的業務，而餐廳酒吧現時生意不多，故疫情亦影響到該股。幸而資金近期留意到零售相關股，板塊因而有短線炒作，百威亞太股價有機會已見短期底部，可留意在23.1元附近位置短線是否已找到支持。有貨的話可繼續持有百威，因與內地同業比較其估值較低，而且該股可望隨著內地經濟好轉出現爆發力，中長線持有可搏股價升至28元或以上水平。」

聶振邦(聶Sir) 證監會持牌人 《價值工房》專欄作者

「新石文化上市價為0.50元，雖於上市首日高見1.02元，高逾一倍，卻見持續低走，暫於2月3日最低收報0.35元，於2月21日上午收報0.39元，只差八個價位，配合自2月18日起股價又有低走跡象，留意若見連續兩天收低於0.35元，要有股價再尋底的心理準備。通常半新股於上市半年附近才傾向見股價上揚，即此股或要守候至7月16日或之後，所以若沒有守候心理準備，應及早部署止蝕離場。百威亞太自去年10月23日穩定價格期結束後，股價便見明顯跌勢，更於去年12月31日失守上市價27.00元收市，卻仍見尋底。自今年1月23日起，徘徊於23.00至25.00元之間，認為需見至少連續兩天收高於25.00元，才可望低位回升。於2月21日上午收報24.60元，較橫行區底部23.00元只差6.50%，反映下行空間有限，可以繼續持股觀望。」

羅崇博 信報首席分析員

「超額認購逾千二倍的新石文化以拍愛國劇集出名，上市首日勁升，不久遇上『疫情市』，尋底後在2月14日曾急彈，拋物線SAR出現反手造好訊號，近期回落後，走勢甚關鍵，若守住2月14日低位0.375元，短期有力顯著反彈，建議持有，希望股價爆上能令損失大大減低，否則跌穿上市以來低位0.34元需要止蝕。公司自製的電視劇《共和國血脈》於2019年6月在中央一台首播，但該劇的製作成本非常高昂，導致2019年上半年淨利潤下降很多，另外亦非每套劇都能上央視；此股尚未有主要券商的分析員覆蓋，估值及前景難分析，暫非理想投資對象。至於百威亞洲，12月跌穿上市首日低位後持續向下，近期似造小圓底，可回升至25.8元至26元，讀者有機會賺5至8%。不過百威業務料受疫情拖累，加上估值非特別便宜，料股價有反彈無轉勢。」

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