即巿股評 港股直擊

美股隔晚回吐，由於美滙指數逼近100大關，導致亞太區多國貨幣疲弱，資金除流向美元之外，同時流向黃金，反映避險情緒升溫，資金從股市流出，美股又高處不勝寒，再強亦難免受壓。至於港股隔晚ADR跟夜期已跟隨美股下跌，港股所謂跟隨美股嘅步伐，就係跟跌唔跟升，人哋美股向上，港股就高開低走，人哋美股向下呢，港股就低開兼低走，完全高下立見。

恒指低開158點，早段跌幅一度收窄至124點，見過27484點半日高位，其後沽壓再現，一度跌穿20日線(27342點)，其後最多跌344點，見過27264點半日低位，創自2月10日以嚟新低，但守到條100日線(27209點)。其後A股向上，港股跌幅再度收窄，中午恒指報收27408點，跌200點；國指報收10825點，跌88點。

藍籌股普遍向下，騰訊(00700)呢個火車頭，半日跌1.2%，不過半日收405元，都仲守到個南非價，留意400元真係唔好失守，否則有進一步下行壓力，到時連個市都要齊齊下試二萬七。至於剛派成績表嘅平保(02318)，業績除咗新增業務價值叫見得吓人，整體業務遜預期，股價半日跌0.7%。其他重磅股都見腳軟，反而大笨象(00005)落到56元水平叫喘穩，有啲支持。

濠賭股已於噚日恢復賭場營業，不過星期二阿Man喺另一平台做直播時講咗，賭場重開唔等於一定有生意，家下大家防疫意識強，只有啲視死如歸嘅爛賭鬼先會冒險入賭場，身嬌肉貴嘅高端客戶，未必會喺呢啲時候搵命博，賭場重開一樣拍烏蠅。加上多間大行大幅調低今年賭收預測，今年濠賭股都難捱，今日濠賭股仲係要跌，呢個板塊短期內避之則吉。

雖然商務部昨日稱，正研究政策措施，進一步穩定汽車消費，但消息未對汽車股有太大沖喜，雖然個別汽車股逆市上升，不過升幅都唔算勁，只可視為反彈。

反而噚日阿Man提到金價成功突破1600元水平，只要企穩1620元之上，要上1650至1700有望，金礦股及黃金ETF做好，估計金價向好下，相關股份易升難跌。

嚟到星期五，港股下半場照計唔會太大變化，不過牛證重貨區殺到七七八八，會唔會再向下食埋27000至27200嗰塊牛扒都係五十五十，嚟緊睇住條100日線，若然失守必考驗二萬七大關，暫時都係當上落市睇，移動區間維持27000至28000。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)