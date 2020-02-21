港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，港股拖累今早曾挫逾300點，創超過一周低位，之後隨A股走高而喘穩。

恒指低開158點，早段跌幅曾縮至124點，見27484點半日高，之後沽壓復強，曾穿20天線(約27342)，曾插344點，見27264點，創2月10日以來新低，於100天線(約27209點)上方見支持，跌幅收窄。恒指中午收報27408點，跌200點或0.7%，大市成交額538.59億元。

國企指數報10825點，跌88點或0.8%。

A股反覆造好，滬指半日升0.46%；深成指升1.51%。

藍籌股方面，平保(02318)業績遜預期，股價跌0.7%；潤地(01109)上月銷售跌逾三成，股價跌0.8%；騰訊(00700)跌1.2%；港交所(00388)跌1%；建行(00939)跌0.3%。相反，滙控(00005)暫喘穩，半日升0.2%。

焦點板塊

濠賭股：大摩和高盛日前分別下調今年賭收預測，分別料全年跌16%和17%。板塊跑輸，金沙(01928)業績前受壓，半日挫2.5%；銀娛(00027)挫2.5%；新濠(00200)跌1.8%；美高梅(02282)跌2.4%；永利(01128)跌1%。

汽車股：商務部昨日稱，正研究政策措施，進一步穩定汽車消費，汽車股普遍造好，廣汽(02238)升1.8%；東風(00489)升2.1%；吉利(00175)微升0.1%；華晨(01114)升1.5%。昨日急升的比亞迪(01211)無升跌；長汽(02333)則跌1.3%。

金礦股：金價突破1620美元關，創逾七年高位，金礦股逆市向好，招金(01818)升1.3%；山東黃金(01787)升1.5%；紫金(02899)升1.3%；SPDR金ETF(02840)升1.5%。金價持續上揚，隔晚最高見過1623.73美元，創2013年2月中以來高位。

焦點股份

聯想集團(00992)：半日吐4.1%。花旗發表報告，認為聯想集團股價仍將承受疫情帶來的壓力，但相信多數負面因素已經得到消化，維持「買入」評級，目標價微調至7元。

愛康醫療(01789)：半日挫5.3%，成交額10.38億元。集團以先舊後新方式配售5350萬股，每股15元，集資淨額料約7.84億元。配售價較昨日收市折讓7.86%。

泰凌醫藥(01011)：彈升12.6%。集團附屬蘇州第壹製藥的一款用於治療雙相感情障礙的複方藥物「舒思」，近日經中國國家食品藥品監督管理局批准通過一致性評價。

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