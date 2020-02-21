即巿股評 港股直擊

嘿，第18日home office，希望係最後一日，事關足足三個星期無返過公司(除咗周一返過一日之外)，確實有啲工作真係要喺公司先處理得到，例如啲單係要手簽啦...Anyway，下個星期一點都要返一返去簽單，如果唔係班part time無糧出。

噚日個市都幾夠戲劇性，明明向下行仲將牛證第一層街貨27400至27499點打靶；哎呀，尾市又被佢拗返上去跌少啲；但今日再次下行，依家10點6分，恒指做緊27325點，跌283點，今日見牛證最貼價街貨層27300至27399點應該都凍過水。

見到今日牛證近10層街貨數量都比噚日有進賬，但熊證就普遍減少，果然個市愈係跌樣，資金就愈要入牛博反彈，令牛證愈儲愈多貨，再次吸引大市下行。如是者咁loop落去，唯一等嘅係熊證再出返啲新又貼價貨，同時牛證資金被大市啪到怕之後先轉用順勢而行策略，到熊證街貨儲返咁多下貨，甚至係大家都習慣咗個市下行追跌後，先至再吼位反手出擊，先有望打破呢個無限輪迴。

呢啲都係估架啫，要發生到呢件事都唔係一日之內可以做得到，都係嗰句，既然大市係難玩、唔知佢想點、無方向嘅，一係忍手；一係就向個股埋手。

睇咗兩日嘅吉利(00175)本身噚日朝早都出現高開低收陽燭，中段時間大市愈跌愈有嘅時侯，佢又配合返個市，變咗支陰燭出嚟，到最後埋單再現陽燭，但都係高開低收。到今日都隨大市下行，截至10點15分見斬呈「十字星」，呢啲無所謂嘅，分分鐘下晝又變咗第二款嘢。

開返吉利5分鐘圖睇，喺噚日2點5分至2點10分，同埋2點45分至2點55分，SlowSTC(14,3)都上到超買水平，打算開吉利淡倉嘅可以將噚日揀出嚟嘅昭利熊(51134)落場。

明白呢兩個位各自都只有5分鐘時間，手腳慢啲或者咁啱有嘢做嘅都已經Miss咗，今朝開市9點35分至9點55分，見吉利5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都處於偏高水平(6X至7X)，按當時(51134)高低位$0.134/$0.122，平均買入價為$0.128，依家10點21分，見吉利5分鐘圖上SlowSTC(14,3)準備向下至超賣位置，(51134)證價就做緊$0.14，一個朝早未完賺幅有9.4%；即使係噚日上述嗰兩段時間落場嘅話，$0.14呢個位點計都有水位嘅，總好過仲為大市向上定下而煩惱啦掛，注碼大嘅，開支香檳慶祝下又何妨。

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